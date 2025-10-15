Glovo y Finmid se alían para ofrecer soluciones financieras a más de 70.000 negocios

Publicado: miércoles, 15 octubre 2025 10:56

BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Glovo se ha aliado con la plataforma de préstamos integrados Finmid para ofrecer soluciones financieras a más de 70.000 negocios que colaboran con la app de Glovo en España y Portugal, informan en un comunicado este miércoles.

El acuerdo permitirá a los negocios que tengan más de un año de actividad y más de tres meses de colaboración con Glovo recibir un anticipo de efectivo a través del portal de Glovo exclusivo para establecimientos.

Las empresas podrán recibir el anticipo de efectivo en menos de 24 horas y destinar el capital recibido a las áreas de negocio más prioritarias como adquisición de nuevo equipamiento, implementación de acciones de marketing o mejoras en el flujo de caja, entre otras opciones.

El global commercial senior director de Globo, Ferran Casulleras, ha explicado que los locales que han participado en la prueba piloto y "han obtenido financiación anticipada han aumentado sus ventas hasta un 20%, con un incremento de los anticipos del 30%".

El cofundador de Finmid Max Schertel ha señalado que los resultados "muestran el gran potencial de este modelo".

