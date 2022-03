El Gobierno dice que España lidera en Europa con la Ley de startups por las 'stock options'

Francisco Polo asegura que es una ley "revolucionaria" en atracción de talento y de inversiones

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Alto Comisionado para España Nación Emprendedora, Francisco Polo, ha dicho este martes que la Ley de startups sitúa a España por delante de los países europeos en términos de 'stock options', que consiste en una manera de remunerar a los empleados permitiendo la adquisición de acciones de la empresa a un precio preferente.

Así lo ha indicado en la sesión 'Competing Globally: Spain's Decisive Steps Towards Becoming an Entrepreneurial Nation' en el Mobile World Congress (MWC), en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en la que ha hablado sobre las necesidades que debe abordar España para mejorar su emprendimiento.

El Gobierno aprobó el pasado 10 de diciembre en Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley del ecosistema de las empresas emergentes, más conocida como 'Ley startups' para ampliar las deducciones fiscales sobre los planes de acciones, nómadas digitales o la inversión, tal y como reclamó el sector tras publicar el borrador.

Polo ha indicado que se trata de una ley "absolutamente revolucionaria" en términos de atracción de talento y de inversiones.

"La reformulación de un instrumento fundamental como son las 'stock options' permite que una persona que hasta ahora tenía una 'stock option' y una deducción de 30.000 euros pasar a tenerla de 50.000, y alargarla 10 años hasta sumar los 500.000 euros.

Ha señalado que la ley "agilizará la tramitación de visados" para nómadas digitales que vengan a trabajar a una startup española, trabajen de forma autónoma o sean emprendedores digitales y que se transformará el sistema de pago de impuestos de no residentes.

Por otro lado, ha indicado que se creará seguridad jurídica para los fondos de capital riesgo para que se asienten el mayor número posible en España, lo que "atraerá más capital disponible para startups y 'scaleups'".

También ha explicado que, con la nueva ley, habrá una rebaja fiscal para empresas pasando de pagar un tipo del 25% en el impuesto de sociedades a un 15% durante un máximo de cuatro años.

NECESIDADES EN EMPRENDIMIENTO EN ESPAÑA

Todo esto da respuesta a las cuatro grandes necesidades que tiene que abordar España, según Polo, que son el talento, la inversión, la escalabilidad de las empresas y la de "hacer de la administración pública un sector público emprendedor".

"El objetivo de España es convertirse en el primer país de Europa continental en términos de inversión en emprendimiento innovador", ha añadido.

Por último, ha explicado que se necesita que el mayor número de startups se conviertan en 'scaleups' para ser empresas grandes, fuertes y resilientes, capaces de sostener el mayor número de empleo.