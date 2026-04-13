Grifols amortiza anticipadamente 500 millones de sus bonos al 7,5% con vencimiento en 2030

Archivo - Sede de Grifols - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Grifols prevé amortizar de forma anticipada 500 millones de euros de sus bonos garantizados al 7,5% con vencimiento en 2030, para reducir su deuda de mayor coste, en su estrategia para disminuir el coste por intereses en efectivo, y reforzar su estructura de capital, informa este lunes en un comunicado.

La amortización parcial de los bonos senior garantizados al 7,5% con vencimiento en 2030 se hará tras la anunciada sindicación del préstamo y la refinanciación prevista de los vencimientos de deuda de 2027 de la compañía, que incluye un préstamo garantizado a largo plazo (Term Loan B), ampliado por unos 3.000 millones de euros, así como una línea de crédito revolving garantizada por unos 2.000 millones de dólares.

La multinacional destaca que la sindicación contó con "una sólida demanda de inversores globales y un amplio apoyo institucional".

El cierre de la refinanciación está previsto para el 14 de abril, y después Grifols no afrontará vencimientos de deuda significativos hasta octubre de 2028.

REFORZAR EL BALANCE

Con estas iniciativas, la compañía prevé reforzar su balance al reducir el nivel de deuda bruta financiada, bajar el coste de los intereses en efectivo y mejorar el perfil de vencimientos, y a la vez "mantiene niveles sólidos de liquidez".

El director financiero de Grifols, Rahul Srinivasan, ha destacado el anuncio de este lunes de amortizar anticipadamente su deuda de mayor coste: "Reduciremos el gasto por intereses en efectivo y reforzaremos aún más nuestro balance" mientras mantienen esos niveles sólidos de liquidez.

El cierre de la nueva financiación es un requisito para amortizar parcialmente los bonos senior garantizados al 7,5% con vencimiento en 2030, y también para refinanciar los instrumentos de deuda de Grifols con vencimiento en 2028.