El grupo Sorigué facturó 960 millones en 2025 (+12%) y un Ebitda de 41 millones (+25%)

Una intervención de la compañía - GRUPO SORIGUÉ

LLEIDA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo Sorigué cerró el ejercicio 2025 con 24 millones de euros de beneficio antes de impuestos (frente a los 8,5 del ejercicio anterior), una facturación de 960 (+12%) y un Ebitda de 41 millones (+25%).

La cartera de negocio alcanzó los 1.080 millones de euros (+9), y se aplicó una "activa política" de inversiones de más de 50 millones, informa este lunes en un comunicado.

Esa inversión sirvió, entre otras cosas, para adquirir maquinaria de última generación (sobre todo para sus contratos de concesiones) e invertir en equipos para su actividad de ingeniería aplicada.

PLANTILLA Y PRESENCIA TERRITORIAL

La plantilla ha superado en el último año los 5.000 trabajadores, lo que significa un aumento del 16%.

El grupo reforzó su presencia en Comunitat Valenciana, Murcia, Extremadura y Andalucía occidental, sumándose a comunidades donde lleva más de cuatro décadas como Madrid, Catalunya, Aragón, Baleares y el resto de Andalucía.

ADJUCACIONES Y CARTERA

Entre las adjudicaciones que obtuvo están el inicio de la conservación y ampliación de las redes de agua en Murcia; el inicio del servicio de mantenimiento de aceras y espacios públicos para el Ayuntamiento de Alicante; la rehabilitación de la antigua sede (1926) de El Corte Inglés en el Portal de l'Àngel de Barcelona; y la construcción de la fase 1 de la nueva ronda norte de Córdoba.

La cartera se siguió diversificando hacia actividades como eficiencia energética y rehabilitación de equipamientos y viviendas; construcción y operación de plantas de tratamiento de fangos y producción de biogás en depuradoras; y creación e instalación de jardines verticales inteligentes, para reutilizar y reaprovechar agua.

I+D+i Y SOSTENIBILIDAD

Su investigación e I+D+i se centró en ciclo del agua, economía circular, y nuevos materiales y pavimentos para ciudades: destaca una prueba junto a la UPC sobre pavimentos reflectantes para reducir el efecto isla de calor; una investigación con ICFO y Apria Systems sobre obtener hidrógeno verde con aguas residuales en la EDAR de Montornès del Vallès (Barcelona); y el proyecto RegCOM con la UPC sobre fitodepuración de aguas grises para espacios comunitarios de edificios.

Sorigué destinó 19 millones de euros a recursos ambientales (+29%), redujo un 13% la intensidad de sus emisiones de carbono, y aumentó un 11% la reutilización del agua en sus procesos productivos.