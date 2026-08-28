La Guardia Civil interviene 40.600 gafas de sol falsificadas en un local de Badalona (Barcelona)

Gafas de sol falsificadas decomisadas por la Guardia Civil en un establecimiento de Badalona (Barcelona) - GUARDIA CIVIL

BARCELONA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha intervenido 40.600 gafas de sol presuntamente falsificadas en un local mayorista de Badalona (Barcelona), valoradas en 1.380.000 euros según el precio de mercado de los productos originales, ha informado el instituto armado en un comunicado este viernes.

En el interior del establecimiento, los agentes localizaron partidas de gafas que tenían los logotipos, las etiquetas y los elementos de presentación de los originales, con tal fidelidad que no era posible distinguirlos a simple vista, por lo que remitieron imágenes a los representantes de la marca afectada, que confirmaron que se trataba de material falsificado.

Por su parte, la titular del local no pudo aportar facturas, albaranes ni documentación que acreditase la compra, la procedencia o el destino de la mercancía, por lo que la Guardia Civil la investiga como presunta autora de un delito contra la propiedad industrial.

Las gafas procedían de un país asiático y estaban destinadas a la venta en mercados ambulantes y a vendedores no autorizados, que previsiblemente las adquirían al mayorista a un precio muy inferior al de los productos originales.

La mercancía intervenida habría alcanzado un valor de 1.380.000 euros si se compara con el precio de mercado de los productos auténticos equivalentes, cantidad que servirá de base para la reclamación judicial de la firma perjudicada.