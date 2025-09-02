El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona estrena una unidad pionera para detectar telomeropatías

Archivo - Fachada del Hospital Vall d’Hebron - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona pondrá en marcha una unidad pionera en el estado para detectar telomeropatías.

Concretamente, se trata de la primera Unidad de Alteración de la Biología de los Telómeros en Adultos en el Estado, informa el hospital en un comunicado este martes.

Las telomeropatías pueden comportar enfermedades asociadas al envejecimiento, por lo general a causa de una mutación genética que lleva a tener un número de telómeros por debajo de lo habitual.

En este sentido, esta condición puede llevar al desarrollo de enfermedades tales como neoplasias hematopoyéticas, fibrosis pulmonar y patologías hepáticas.

El hospital informa que, hasta ahora, han diagnosticado a unos 30 pacientes con telomeropatías, entre aquellos individuos identificados en primer término y, posteriormente, sus familias.