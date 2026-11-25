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BARCELONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección de Derecho Administrativo del Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB) celebrará este jueves y viernes, 26 y 27 de noviembre, el II Congreso de Derecho Administrativo, en el que abordará temas como las infraestructuras, la contratación pública europea y el reto de la vivienda asequible, ha informado el ICAB en un comunicado este miércoles.

En el Congreso participarán expertos de diferentes ámbitos, desde magistrados del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, hasta catedráticos, representantes de la Administración pública, árbitros, mediadores, notarios y abogados especializados en Derecho Administrativo.

Este Congreso se enmarca en el proyecto solidario de la Junta de Gobierno del ICAB '12 Congresos, 12 Causas' y, en esta ocasión, se ha vinculado a Alzheimer Catalunya Fundació, una entidad sin ánimo de lucro dedicada a mejorar la calidad de vida de personas afectadas por una demencia.

El congreso se estructurará en dos jornadas y, en la primera de ellas, abordará el nuevo proyecto de Reglamento de la Unión Europea sobre contratos públicos, los operadores económicos, los procedimientos de adjudicación, la contratación estratégica y la sostenibilidad, además de las concesiones y la jurisprudencia de los tribunales, el arbitraje y la mediación en este ámbito.

La segunda jornada se centrará en el debate de una de las principales preocupaciones de la ciudadanía: el acceso a una vivienda asequible y se analizarán las novedades en materia de urbanismo para facilitar la disponibilidad de suelo para edificar.