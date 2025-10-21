Illa afirma que el comercio de proximidad garantiza la cohesión y la convivencia de Catalunya

El Forn de Cabrianes en Sant Fruitós (Barcelona) recibe el Premi Nacional de Comerç 2024

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicado este martes el comercio de proximidad porque su pervivencia "significa que Catalunya mantiene su cohesión, su convivencia y su modelo de vida".

Así lo ha asegurado en la entrega de los Premis Nacional de Comerç y de los Premis Nacionals als Establiments Comercials Centenaris, en la que también ha participado el conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper.

"Sois un referente, conformáis un rasgo de la identidad de Catalunya muy importante y contribuís a la prosperidad del país", ha dicho Illa, tras asegurar que la tradición no es incompatible con la innovación.

"Soy bien consciente de los nuevos retos ante los cambios económicos tan acelerados que estamos viviendo. La competencia de las grandes plataformas digitales, la excesiva burocracia y la captación de talento son algunos de ellos y no los podéis afrontar solos", y ha reafirmado el compromiso en ayudar a modernizar el sector.

Ha enmarcado esta voluntad en los proyectos que contempla la ley de barrios impulsada por el Govern, que ha calificado como una apuesta de la Generalitat para crear "entornos más vivos, más dignos y prósperos"; ha asegurado que un comercio no puede crecer si un entorno no lo acompaña, y que el este plan significa prosperidad compartida y también orgullo de barrio.

MIQUEL SÀMPER

El conseller Sàmper ha afirmado que "el comercio es tradición, pero también es el 15% del PIB de Catalunya. Se dice rápido, pero es mucho", pues 500.000 personas viven del comercio en Catalunya.

"Soy conocedor de los problemas que tienen, la falta de relevo de generacional, de talento, y os ayudaremos para tirar adelante vuestros comercios, que necesitan de la innovación ", ha dicho, tras citar como grandes retos el comercio electrónico, la digitalización y la sostenibilidad.

En esta gala, el Forn de Cabrianes, en Sant Fruitós de Bages (Barcelona), ha recibido el Premi Nacional de Comerç 2024, dotado con 8.000 euros y que concede la Generalitat a través del Consorci de Comerç Artesania i Moda de la Conselleria de Empresa y Trabajo, informa el departamento este martes en un comunicado.

Con este galardón el Govern reconoce "la relevancia y trayectoria de este establecimiento fundado en 1933, con gran impacto en la comunidad, generando empleo y dinamizando la economía social".

COMERCIOS CENTENARIOS

"Con más de 90 años de historia, el Forn de Cabrianes ha demostrado una gran capacidad de adaptación, apostando por la innovación tecnológica, con iniciativas como el programa que permite una conexión directa y en tiempo real entre sus 30 puntos de venta", y actualmente lleva a cabo iniciativas y campañas comerciales que potencian de forma relevante el comercio local y de proximidad, explica la Generalitat.

Asimismo, el Govern ha otorgado el Premio al Comercio más Innovador, dotado con 3.000 euros, a la charcutería-carnicería Paris, de Balaguer (Lleida) que, desde su inicio en 1983, "se ha convertido en un símbolo de excelencia, innovación y compromiso con el comercio local y el oficio carnicero".

El Premio al Comercio más Sostenible, dotado también con 3.000 euros, ha sido para la Botiga Integra - Taller de Papel, de Olot (Girona), establecimiento que vende papel reciclado y sus productos derivados, así como productos de regalo y recuerdo, y su objetivo es la integración sociolaboral de personas en riesgo de exclusión social, en la comarca de la Garrotxa.

El Ayuntamiento de Tarragona ha recibido el Premio a la Iniciativa Colectiva, dotado con 2.000 euros, por el proyecto 'Tarragona Espai Comerç', un espacio formativo, expositivo y de acompañamiento digital al comercio local, ubicado en el Mercat Central de Tarragona: cuenta con una zona expositiva, con diferentes tecnologías dirigidas al sector comercial cuyo objetivo es la transformación digital del punto de venta.