Indcar cierra 2025 con una facturación "récord" de 67 millones de euros, un 46% más

Indcar - INDCAR

BARCELONA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La compañía de minibuses Indcar ha cerrado 2025 con una facturación "récord" de 67 millones de euros, un 46% más que en el ejercicio anterior, y ha registrado un máximo histórico de 555 unidades producidas, informa este martes en un comunicado.

Indcar ha duplicado su facturación desde 2022 y este crecimiento se ha visto impulsado por una "estrategia enfocada en la expansión internacional, la diversificación de su cartera de productos y el fortalecimiento de su red comercial".

Este 2025 ha destacado la integración del carrocero español Car-bus.net, especializado en chasis Mercedes-Benz, que ha permitido a la compañía ampliar su gama de productos y abrirse a nuevas oportunidades comerciales en mercados internacionales, de manera que prevé superar las 200 unidades sobre plataforma Mercedes-Benz en los próximos 3 años.

Las exportaciones de Indcar en 2025 han supuesto el 90% de la facturación total, con ventas en más de 10 países, y ha reforzado su actividad en mercados estrégicos como Italia, que representa el 60% de la facturación total; Francia (24%) y España (10%), además de incorporar cuatro nuevos socios comerciales en los países nórdicos y Europa central.

El ceo de Indcar, Gaël Queralt, ha explicado que este 2025 ha sido un año de evolución, consolidación y progreso para la compañía: "El mercado atraviesa una dinámica positiva de crecimiento, pero estos resultados son también fruto del esfuerzo y compromiso constante de todas las personas que forman parte de la empresa".

"Se ha trabajado intensamente para fortalecer una cultura de calidad, impulsando procesos más eficientes, la formación continua del personal y la adopción de estándares que garanticen la excelencia a todos los niveles de la organización", ha añadido.

La empresa planea mantener su impulso de crecimiento en 2026, con el objetivo de afianzar su presencia en el mercado nacional y seguir expandiéndose internacionalmente, y prevé lograr una producción de aproximadamente 650 unidades, lo que representaría un crecimiento del 18%, en el próximo ejercicio.