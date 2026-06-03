La industria del espacio y tecnología europea pide un sector unificado para poder competir

La vicepresidenta de Estrategia de Airbus Defense & Space, Rosa Roca, el ceo de Pangea Propulsion, Adrià Argemí, y el ceo de Sateliot, Jaume Sanpera, durante la 41ª Reunión del Cercle d'Economia en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de Estrategia de Airbus Defense&Space, Roser Roca; el consejero delegado de Pangea Propulsion, Adrià Argemí, y el consejero delegado de Sateliot, Jaume Sanpera, han destacado la necesidad de generar una industria del espacio y la defensa europea unificada para poder competir y ganar autonomía estratégica.

Los tres han compartido la mesa redonda 'IA, defensa e industria: Catalunya en la nueva frontera de la competitividad europea' en la 41 Reunió Cercle d'Economia.

Roca ha destacado que crear hoy una compañía como Airbus "sería muy complicado", y que tres grandes empresas espaciales (Thales, Leonardo, Airbus) acordaron en octubre crear una nueva empresa espacial conjunta, por lo que ha pedido el apoyo de las autoridades comunitarias.

"Si las leyes de competencia no nos dejan actuar, no tendremos este actor que podrá ser competitivo a nivel internacional. No se trata de competir dentro de Europa, sino de ser fuertes juntos y competir hacia fuera", ha defendido.

ARGEMÍ (PANGEA PROPULSION)

Adrià Argemí (Pangea Propulsion) ha destacado que EE.UU. tiene muy claro el 'America first' y que Europa necesita un sentimiento semejante, porque desde la UE se tienen 27 soluciones para un mismo problema, ha añadido en alusión a los Estados miembros.

Respecto al apoyo de las administraciones, Argemí ha afirmado que Europa cuenta con una buena capacidad de tracción de capital privado e inversión, aunque también ha valorado que falta un tipo de capital especializado únicamente en la industria espacial.

"Ahora todo el mundo entiende que las necesidades han cambiado, y tenemos que ponernos de acuerdo en que hay una serie de necesidades que Europa necesita, ya no a nivel regional ni estatal, sino de continente. Y si hay una serie de empresas con soluciones disruptivas e innovadores, hay que ayudarles a que tengan capital, sea público o privado", ha dicho.

JAUME SANPERA (SATELIOT)

Jaume Sanpera (Sateliot) también ha destacado la necesidad de esta unidad europea para conseguir impulsar una soberanía estratégica "absoluta".

Sanpera ha pedido el apoyo de las administraciones, no sólo a través de financiación, sino de contratos, para crear actores europeos capaces de triunfar en todo el mundo.

GASTO PÚBLICO

Los tres se han referido también al gasto público: Roser Roca, preguntada por el incremento del gasto en defensa de España hasta el 2% del PIB, ha respondido que se debe comenzar por elegir cómo se invierte este gasto en clave estatal y europea, y poco a poco ir acabando con la dependencia de la tecnología externa.

Argemí ha dicho que estas tecnologías ya no son sólo esenciales para garantizar esta soberanía, sino que también cuentan con un doble uso (militar y civil) y crean prosperidad a través de puestos de trabajo "estables y de calidad".

Sanpera ha destacado dos opciones: seguir comprando la tecnología fuera o impulsarla en Europa y prepararla para que baje también a la sociedad civil y aprovecharla.