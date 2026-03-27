Isdin construirá un nuevo hub logístico en Barcelona para impulsar sus operaciones en el exterior

Futuro hub de Isdin - ISDIN

BARCELONA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El laboratorio de dermatología y fotoprotección Isdin ha anunciado este viernes que construirá un nuevo hub logístico en Martorelles (Barcelona), que contará con unos 22.000 m2, para impulsar sus operaciones internacionales.

Según los planes de la compañía, la nueva nave, desarrollada por Segro, estará operativa en el segundo semestre de 2027, informa la empresa en un comunicado este viernes.

La decisión de incorporar esta infraestructura se alinea con los planes de expansión del laboratorio, al tiempo que permitirá a la compañía "operar en un entorno con mayor capacidad, automatización avanzada para reforzar la operativa y la calidad del servicio y unas instalaciones modernas en un polígono industrial de primer nivel".

El ceo de Isdin, Juan Naya, ha destacado que esta inversión responde a los planes futuros de la empresa y que le permitirá "ser más eficientes y ágiles para servir a los clientes en todo el mundo".

"Estamos construyendo las bases para la próxima década de crecimiento, reforzando el papel estratégico de Barcelona como nuestro centro de operaciones global", ha resuelto.