Josep Oliu (Sabadell) destaca 2021 como punto de inflexión para el banco: "Estoy muy satisfecho"

Defiende la contribución de TSB en un año en que "ha empezado a brillar el balance"

ALICANTE, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, ha destacado este miércoles que 2021 ha supuesto un punto de inflexión para el banco porque ha cerrado un ejercicio muy positivo, por la limpieza de balance de 2020 y los resultados obtenidos: "Estoy muy satisfecho".

Lo ha dicho en un encuentro con periodistas en Alicante previo a la junta de accionistas, que tendrá lugar el jueves en el Auditorio de la Diputación, y también ha participado el ceo de la entidad, César González-Bueno.

Oliu ha destacado que en el pasado ejercicio se notó la contribución de TSB en Inglaterra, que según él había sido un problema y hoy es uno de los negocios del banco que más contribuyen a la rentabilidad del grupo.

Ha destacado que todo ello ha tenido lugar en un año que empezaba como un reto porque comenzó con el relevo del equipo directivo, encabezado por la incorporación del nuevo consejero delegado.

"Además está haciendo un gran esfuerzo, no solamente a nivel comercial, sino de ahorro de costes. Por tanto, en general creo que el accionista puede estar muy satisfecho del desempeño de la entidad durante este año 2021. Es solamente un primer año de un plan hasta 2023, pero ya apunta maneras de cómo está yendo la tendencia del banco de cara a futuro", ha valorado.

"AÑO DE INFLEXIÓN"

Oliu ha insistido en la idea de inflexión porque considera que el banco ha revertido tendencias anteriores tras finalizar un largo periodo de saneamientos y adecuación, y en el que considera que "ha empezado a brillar el balance".

Para el presidente de la entidad, la tasas de crecimiento obtenidas han sido positivas en todos los ámbitos de negocios: créditos, hipotecas --sobre todo TSB--, fondos de inversión, con más del 20%, y seguros, y ha destacado el Rote del 5%.

"Estamos a mitad de camino. Hay que seguir haciendo cosas. Lo cierto es que tenemos una ambición de ir mejorando nuestro Rote, tenemos un punto de llegada que es el coste del capital", ha añadido.

VUELTA A CATALUNYA

Preguntado por un regreso de la sede social en Catalunya, Oliu ha respondido que no hay nada nuevo, ya que no está en la agenda: "No sé qué es lo que tiene que pasar, pero sé qué no ha pasado".

Sobre la mejora del rating de emisor de deuda a largo plazo de la Generalitat por parte de la agencia DBRS, Oliu ha dicho que "va en buen camino".