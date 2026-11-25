La candidata del PP al Congreso por Tarragona, Mónica Landete, junto al secretario general del PP de Catalunya, Juan Fernández - PP

TARRAGONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP al Congreso por Tarragona, Mónica Landete, ha afirmado que el PP "revisará" la Ley Trans, y lo ha hecho en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, por lo que ha abogado también impulsar un Pacto de Estado contra la violencia de género.

En un comunicado este miércoles, el PP ha asegurado su apuesta "por la protección real a las mujeres, con más pulseras y dispositivos de alejamiento que funcionen y con una supervisión continua de las fuerzas de seguridad".

Así, Landete ha defendido reforzar la seguridad en las calles con más presencia policial visible, videovigilancia y actuar contra la multirreincidencia con una respuesta judicial rápida.

También ha apuntado que "se ampliará la prisión permanente revisable a quien haga desaparecer a su víctima y a los depredadores sexuales".

"Las víctimas necesitan leyes que funcionen y recursos que lleguen. "Esto es proteger de verdad, esto es el cambio necesario", ha zanjado.