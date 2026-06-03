Mango acuerda con Coin abrir en Italia 22 tiendas antes de acabar 2027

Una de las tiendas de la marca de moda - MANGO

BARCELONA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Mango ha acordado con la cadena italiana de grandes almacenes Coin abrir 22 tiendas operadas por Mango en "ubicaciones clave" en todo el país desde septiembre de 2026 hasta finales de 2027.

La marca de moda lo enmarca en su "fuerte compromiso" con Italia, donde su facturación creció casi el 30% el año pasado coincidiendo con su 25 aniversario en el país, informa este miércoles en un comunicado.

Las tiendas estarán dentro de los grandes almacenes y tendrán entre 400 y 1.000 m2 de venta, con la oferta completa de lifestyle de la marca de moda en Woman, Man y Kids.

CALENDARIO

Las primeras 8 aperturas están previstas para este año, incluyendo ciudades como Bari, Catania y Roma; y en 2027 en ciudades del norte como Génova, Como y Trieste, además de reforzar la presencia en Sicilia y Cerdeña.

Todas tendrán el concepto New Med de la marca de moda, el modelo de tienda de inspiración mediterránea de la marca.

El director de Expansión y Franquicias de Mango, Daniel López, ha destacado las ubicaciones de Coin en Italia, y que el acuerdo "representa una revolución en la visión de los grandes almacenes y también supondrá un hito" en la estrategia de expansión en Italia.

Para el director general de Coin, Matteo Cosmi, Mango "ha sabido construir un posicionamiento sólido y distintivo", y el acuerdo consagra a Coin como la plataforma de marca italiana con mayor alcance y capaz de dar a las marcas un lugar cualificado.