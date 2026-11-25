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BARCELONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El decano del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Joan Maria Morros, ha expresado su apoyo a la presentadora de TVE Sílvia Intxaurrondo ante el expediente de la Junta Electoral Central (JEC), y ha alertado de que abrir un procedimiento a título personal puede empujar a los profesionales a "autocensurarse".

En un comunicado, muestra la preocupación del colegio por el expediente sancionador abierto a raíz de una denuncia de Vox sobre una pregunta que la periodista planteó el 10 de noviembre en 'La hora de La 1': '¿Debe tener cabida la extrema derecha en la televisión pública?'.

Según el acuerdo de la JEC del 23 de noviembre, la intervención se produjo en un espacio de tertulia y no en el bloque informativo, dando paso a posiciones discrepantes, aunque el órgano aprecia indicios de posible vulneración de la neutralidad informativa que podría comportar una multa de 100 a 1.000 euros.

NEUTRALIDAD Y RESPETO

Para Morros, los periodistas deben ser imparciales políticamente pero no indiferentes ante la vulneración de los derechos humanos, porque "neutralidad informativa no quiere decir neutralidad ética".

Durante la campaña electoral, el Col·legi pide respeto para el trabajo de los profesionales de la información y recuerda que la crítica es legítima, mientras que "los insultos y las amenazas no lo son".

El Col·legi también ha dicho que la Federació d'Associacions de Periodistes d'Espanya (FAPE) ha reclamado igualmente a la JEC que retire y archive el expediente contra Intxaurrondo.