La candidata de Junts a las elecciones generales, Miriam Nogueras - EUROPA PRESS

TARRAGONA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Junts a las elecciones generales, Miriam Nogueras, ha reivindicado este jueves el trabajo del cabeza de lista por Tarragona, Josep Maria Cruset, en esta legislatura y su "lealtad" a Catalunya para lograr que sea elegido y poder ocupar su escaño en el Congreso.

"Su escaño está en Madrid, pero su lealtad es con Catalunya, con Tarragona y con todos vosotros", ha proclamado ante 250 personas en el mitin final de campaña en esta demarcación, con la participación de ambos, del exprsesidente de la Generalitat y líder del partido, Carles Puigdemont, y del secretario general, Jordi Turull.

Para Nogueras, actitud, compromiso y dignidad son los valores que definen la manera de hacer política de Cruset porque "no se echa atrás ante el poder" y defiende a los catalanes en Madrid.

"Cuando ha tenido que elegir entre la comodidad de Madrid y defender las necesidades de estas tierras, ha escogido estas tierras. Cuando ha sido necesario negociar, ha negociado. Y cuando ha tenido que plantar cara, ha plantado cara", ha añadido.

Así, ha destacado el trabajo de Cruset en defensa de los agricultores, los pescadores, los autónomos, el Delta de l'Ebre y el territorio y la clase media y trabajadora.

CRUSET: CATALUNYA "PERSISTIRÁ"

Antes, Cruset ha alertado de que los que hablan de normalizar Catalunya quieren aniquilar su espíritu de superación, algo que "no pasará porque este país persistirá, seguirá y con la llegada del presidente Carles Puigdemont volverá a coger la fuerza y el coraje para aspirar absolutamente a todo".

"¡Estas elecciones van de 3 cosas: de Catalunya, de Catalunya y de Catalunya! ¡O Catalunya o nada más!", ha exclamado Cruset, que ha acusado al cabeza de lista de ERC al Congreso, Gabriel Rufián, de actuar con superioridad moral dando lecciones a unos y otros, de menospreciar el catalán, de insultarlos y de atacar personalmente a Nogueras.

Ante ello, ha dejado claro que nadie les callará y menos Rufián: "A uno que dice que quiere que España se gobierne bien, le digo que lo que queremos es que España no nos gobierne y que queremos ser un país libre como cualquier otro".