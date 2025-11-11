Paneque afirma que "habrá obras" para ampliar el Aeropuerto de Barcelona a partir de 2030

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa tras el Consell Executiu - EUROPA PRESS

BARCELONA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha afirmado este martes que "habrá obras" para la ampliación del Aeropuerto de Barcelona a partir del año 2030, y que el Govern mantiene el calendario que anunció en junio.

En una rueda de prensa tras el Consell Executiu, ha valorado positivamente el anuncio del presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, que en los próximos publicarán la licitación técnica para la gestión y el desarrollo del plan director para la ampliación del aeropuerto.

Ha dicho que será una ampliación que tendrá todas las garantías ambientales, y que prueba de ello es el informe de medidas ambientales que el Ministerio de Transportes acordó con Podemos y que es "uno de los elementos fundamentales" para la ampliación.

CALENDARIO

El ministro Óscar Puente, en un mensaje en 'X', puntualizó a finales de octubre que el proyecto de ampliación no se incluiría en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) III.

"El acuerdo al que llegué con Podemos es importante porque exige un informe vinculante de reducción de emisiones antes de iniciar las obras y confirma que el proyecto no se incluirá en el DORA III, por lo que las obras de ampliación, no comenzarán hasta al menos 2032", concretó el ministro

Preguntada por esta cuestión, Paneque ha dicho que el Govern mantiene el calendario, y que parte de los recursos sí que se incluirán en el DORA III, y otros en el DORA IV: "Aquellas actuaciones que se requieren para cumplir el calendario están incluidas en el DORA III y, por tanto, desde el Govern mantenemos el calendario".

"Habrá obras entre el 30 y el 31", ha añadido Paneque, quien ha asegurado que la ampliación se hará con el mejor nivel de excelencia y los máximos estándares a nivel ambiental.

"Esta vez ha de ser diferente de la primera ampliación" y ha dicho que están trabajando para que las mejoras y compensaciones al entorno se hagan antes de la ampliación.

GOBERNANZA

Sobre la gobernanza de la infraestructura, ha dicho que hay "caminos para mejorar la gobernanza" sobre la infraestructura y recorrido de mejora, y ha citado la gestión de las rutas y de los horarios.

Ha dicho que el Govern "por convencimiento propio" y porque lo ha suscrito en el acuerdo de investidura con ERC ve necesario abordar el tema, pero ha detallado que no es una cuestión en la que estén trabajando de forma específica en este momento.