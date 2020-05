Pere Aragonès sobre Nissan: "Estamos desplegando toda nuestra capacidad"

BARCELONA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmado este miércoles que están "desplegando" toda su capacidad para mantener toda la producción de Nissan que sea posible en Catalunya.

Lo ha dicho en declaraciones a los medios tras visitar la planta de Seat en Martorell (Barcelona) con la consellera de Salud, Alba Vergés, para conocer y acompañar a la automovilística en el retorno a la actividad y agradecer su "compromiso", ya que fabricó respiradores artificiales de emergencia en marzo.

Aragonès ha defendido que no hay que tirar la toalla sobre el futuro de Nissan porque la decisión aún no está tomada, y ha apuntado que hay dificultades, ya que los trabajadores están en huelga --desde el 4 de mayo-- porque no ha habido acuerdo.

"Hay decisiones que se toman en el ámbito global en el que intervienen muchos factores, ofrecemos el apoyo en el ámbito de mediación, también en la protección de los derechos de los trabajadores y del fomento de la industria", ha añadido, y ha insistido en que desde la Generalitat defienden que el derecho a huelga es fundamental.

Ha señalado que Catalunya necesita que las plantas de Nissan continúen y que por ello el Govern se ha puesto a disposición del comité de empresa y de la compañía para ayudar en esta situación de dificultad.

"Como Govern trabajaremos para apoyar las iniciativas que permitan continuar con la producción y la actividad de esta compañía", ha añadido.