Un momento del foro - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona ha participado esta semana en el Fòrum Econòmic Catalunya 'Transició energètica per a un creixement econòmic sostenible', organizado por la delegación del Govern de la Generalitat en Portugal y el Ayuntamiento de Viana do Castelo en esta localidad portuguesa.

En el encuentro, el puerto ha explicado los ámbitos en los que está trabajando en materia de transición energética, como la electrificación de muelles o la atracción de nuevos tráficos vinculados a las moléculas sostenibles, informa este miércoles en un comunicado.

También ha abordado los nuevos vectores energéticos y el desarrollo de un ecosistema industrial de eólica marina gracias a la construcción de la segunda fase del Moll de Balears.

El programa ha incluido visitas a "empresas pioneras" del sector de la eólica marina flotante que han compartido su conocimiento y experiencia.

El foro ha reunido a representantes institucionales, empresariales y de centros de investigación de Catalunya y Portugal con el objetivo de "reforzar las relaciones económicas bilaterales, identificar oportunidades de negocio vinculadas a la transición energética e impulsar la cooperación empresarial en el sector de las energías renovables".