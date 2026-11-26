Momento de la presentación del congreso - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona presentará sus proyectos energéticos en la segunda edición de EnerHub Reus (Tarragona), que se celebrará el próximo 3 de diciembre en firaReus Events.

El enclave ha explicado en un comunicado este jueves que participa como patrocinador del evento y que mostrará proyectos como la eólica marina flotante, la electrificación de muelles y los nuevos combustibles como el hidrógeno.

Ha asegurado que su participación en el congreso "no es casual", ya que quiere tener un papel central en el cambio de modelo energético en la Mediterránea.

"El futuro de los puertos se moverá hacia un modelo logístico e industrial orientado a generar cadenas de valor conectando el tráfico marítimo con el territorio y los sectores productivos", ha añadido.

El presidente del Port, Santiago Castellà, ha explicado que la infraestructura "trabaja decididamente para consolidarse como un motor clave" de la descarbonización y la transición ecológica en el sur de Catalunya.