Presentación del calendario de actividades. - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona ha programado alrededor de 70 actividades culturales navideñas para todas las edades, que comienzan este sábado y se alargarán hasta el próximo 5 de enero, informa en un comunicado este jueves.

La agenda, bajo el nombre 'Nadal a la vista. La màgia ens marca el rumb', incluye el encendido de las luces de Navidad en el barrio del Serrallo y el muelle de Costa el próximo 5 de diciembre, y tendrá su "punto álgido" entre el 27 y 30 de diciembre, a través de diferentes propuestas lúdicas para infantes y jóvenes.

El presidente del Port de Tarragona, Santiago J. Castellà, ha remarcado que esta edición de las actividades navideñas es "especial" porque coincide con la celebración de los 40 años del muelle y de los 10 años desde la recuperación del Teatret del Serrallo.

Ha añadido que la programación es "el ejemplo más claro" del compromiso del puerto con la ciudad y la ciudadanía y su objetivo de convertir la infraestructura en un espacio de cultura, ocio y conocimiento.

Además del encendido, los diferentes espacios del puerto acogerán actividades como un taller de 'upcycling' para crear un calendario de Adviento, clases de baile y espectáculos de teatro y talleres de decoraciones navideñas, entre otros.