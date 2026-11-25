Sistema OPS en Grimaldi Terminal Barcelona - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Admiministración del Puerto de Barcelona sacará a concurso público una concesión para el diseño, la construcción, la explotación y el mantenimiento del servicio de suministro eléctrico a barcos mediante sistemas de Onshore Power Supply (OPS), que permiten a los barcos parar motores mientras están atracados.

El concurso prevé una única sociedad concesionaria, participada en un 30% por la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB), informa este miércoles el Puerto en un comunicado.

La nueva sociedad dará continuidad a las obras iniciadas durante los últimos años en el Puerto de Barcelona como la subestación Port, nuevas redes de media tensión y el despliegue de los OPS en los muelles.

También se encargará de completar las diferentes infraestructuras eléctricas: centros de transformación y conversión de frecuencia, despliegue de la red eléctrica, sistemas de conexión a barcos, sistemas de gestión de cables y sistemas de control y gestión.

Además del desarrollo de las infraestructuras eléctricas, la sociedad se encargará de realizar la operativa y su mantenimiento.

La puesta en marcha de esta sociedad forma parte del Plan de Transición Energética del Puerto de Barcelona, que supondrá una inversión de 1.700 millones de euros, 780 de fondos públicos y 920 de capital privado.