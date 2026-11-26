El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, en el mitin del partido en Tarragona - EUROPA PRESS

TARRAGONA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha erigido este jueves el voto a su partido en las elecciones generales como más útil para el independentismo, apelando a los indecisos a que les hagan confianza, a votantes de ERC desconcertados por su alianza con Podemos y a los que sopesan votar a opciones sin opciones de lograr representación.

"No hay más voto más útil ahora mismo que el voto a Junts. En estas elecciones no hay refugio más seguro de tu voto independentistas, desnortado o decepcionado. Es un voto a Catalunya de manera inequívoca, sin notas a pie de página", ha recalcado en el mitin final de la campaña en Tarragona ante 250 personas.

Así, ha reclamado a los que quieran que toda acción política en la próxima legislatura tenga a Catalunya como prioridad apuesten por Junts, y más en una campaña en la que se ha intentado "silenciar" a la formación.

Sin embargo, ha opinado que no lo han conseguido y que la cabeza de lista de Junts al Congreso, Miriam Nogueras, ha logrado situar Catalunya en el centro, como reza su lema de campaña.

"En los asuntos de España, Catalunya o está en la mesa o en el menú. Y nosotros hemos dicho que no queremos ser el menú, ni de las derechas ni de las izquierdas españolas. Queremos estar en el medio de las mesas donde se toman las decisiones", ha subrayado.

Por ello, cree que deben autoinvitarse en estas mesas y que la mejor manera de hacerlo es logrando el máximo apoyo este domingo pese a una campaña "hiperespañolizada, con una polarización extrema, en que unos y otros quieren oprimir las reivindicaciones de Catalunya".

"Quieren que elijamos entre el miedo a la ultraderecha o el cambio a peor. Todas las alternativas son malas", ha sostenido Puigdemont, que ha reclamado ser más ambiciosos.

TURULL: "VOTO ÚTIL"

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha insistido en que "el voto útil para España acaba siendo el voto más inútil para Catalunya", por lo que ha apelado a votar para defender los intereses de los catalanes y, en consecuencia, por Junts.

Así, ha reclamado no refugiarse bajo las siglas de partidos españoles ni tampoco en las de la coalición de ERC y Podemos de Gabriel Rufián que, a su juicio, prioriza salvar las izquierdas españolas que Catalunya.

La presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha apelado a los indecisos a apostar por su formación porque "mientras ellos dudan, España nunca duda ante Catalunya", sea cual sea su color político.

SALES A RUFIÁN

También ha lanzado un mensaje al cabeza de lista de ERC a las elecciones Gabriel Rufián, al que ha emplazado a disculparse con Nogueras por como la ha tratado en esta campaña y por su mala educación permanente, ha dicho: "¡El cartel de Nogueras no es el de una clínica dental, es el de una candidata que merece respeto!".

El candidato al Senado por Tarragona, Pep Andreu, ha advertido del riesgo de polarización de las elecciones, por lo que ha pedido un último esfuerzo para lograr que Josep Maria Cruset salga elegido como diputado por esta demarcación.

También lo ha reclamado el candidato de Junts por Tarragona en las municipales, Josep Maria Sendra, que además de dar la bienvenida al exalcalde Joan Miquel Nadal, espera poder dar la bienvenida a Puigdemont en su regreso a Catalunya y que esté presente en su campaña a la alcaldía.