Seat desconvoca los turnos de trabajo de tarde en sus centros por la alerta de viento

BARCELONA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Seat ha desconvocado también el turno de la tarde de este jueves en sus centros de trabajo a causa de la alerta de fuertes vientos que afecta a Catalunya, han explicado fuentes de CCOO a Europa Press.

La desconvocatoria, que afecta a los centros de Martorell, Barcelona, El Prat de Llobregat (Barcelona), I+D y CROS, llega después de que ya se suspendieran los turnos de noche del miércoles y los de mañana y diurno del jueves, y esta tarde se decidirá si se trabaja el turno de noche en función de la evolución de la situación meteorológica.

Desde el sindicado han explicado que comparten la decisión y celebrado que se haya mantenido la suspensión de la actividad y "prevalecido finalmente la sensatez".