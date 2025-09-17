Tous ultima el fichaje de un nuevo ceo tras la salida de Soler-Duffo

Archivo - El hasta ahora consejero delegado de la empresa, Carlos Soler-Duffo. - TOUS - Archivo

BARCELONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tous ultima el fichaje de un nuevo ceo tras la salida del hasta ahora consejero delegado, Carlos Soler-Duffo, han explicado fuentes de la empresa a Europa Press y ha avanzado este miércoles 'La Vanguardia'.

La empresa ha agradecido a Soler-Duffo "su liderazgo, compromiso y visión estratégica", que ha dicho, textualmente, que han sido fundamentales para alcanzar estos logros y preparar a la compañía para una nueva etapa de crecimiento.

"Soler-Duffo cierra una etapa de transformación, que ha consolidado a la marca como líder global en la joyería de lujo asequible", ha añadido la marca, que ha apuntado el impulsado a la digitalización y la integración omnicanal de la firma como principales hitos.

Tous ha señalado que en el marco del plan GEM (por las siglas de Growth, Elevation, Mindset), está preparada para "afrontar nuevos retos y seguir fortaleciendo" el crecimiento.

Ha recordado que en 2024 superó los 500 millones de euros de facturación y que durante la última etapa ha más que duplicado su tamaño.