Archivo - Una mujer pinta un cartel durante la manifestación por el Día Internacional de la Mujer, a 8 de marzo de 2024, en Madrid (España) - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona ha revelado que la violencia contra las activistas feministas busca debilitar el feminismo como "proyecto político".

El trabajo, publicado en la revista 'Politics and Gender', se enmarca en el proyecto europeo Resist, centrado en las experiencias de activistas feministas y LGTBIQ+ con actores antigénero en varios países europeos, informa la UPF en un comunicado de este martes.

La investigación ha documentado una "amplia gama" de ataques que incluyen agresiones físicas y verbales, acoso en línea coordinado, boicot en actos públicos, vandalismo y discriminación institucional, entre otros, tanto en espacios públicos como privados, en redes sociales, lugares de trabajo e instituciones estatales.

'VAFA', NUEVO CONCEPTO

El análisis introduce el concepto VAFA (violencia contra las activistas feministas, por sus siglas en inglés) como "forma de violencia dirigida contra el feminismo entendido como proyecto político".

Desplazar el foco analítico hacia las defensoras del feminismo y los derechos humanos permite "conectar las formas de violencia basadas en el género con los proyectos políticos que pretenden combatir".

La VAFA se despliega en múltiples esferas interconectadas de la vida social y política --tanto en instituciones políticas como en espacios informales, tanto en el ámbito público como en el privado--, en línea y presenciales, y tiene por objetivo a las personas que defienden e impulsan la política feminista.

Afecta no solamente individuos, sino también organizaciones, movimientos, redes e "infraestructuras más amplias" que hacen posible la política feminista.

VIOLENCIA CONTRA LAS FEMINISTAS EN ESPAÑA

En el caso de estudio de España, dentro del proyecto Resist, las personas participantes describieron episodios en los que publicar contenido feminista en redes sociales desencadenó un "acoso en línea grave, con usuarios que respondían con insultos, amenazas y mensajes degradantes".

En algunos casos, dicho acoso comportó "la difusión reiterada de imágenes violentas y de contenido sexual no solicitado", y en otros, figuras públicas feministas muy visibles relataron situaciones en las que su información personal se publicó deliberadamente en internet.

Las participantes describieron intrusiones no autorizadas a las sedes de asociaciones feministas y a sus lugares de trabajo "como forma de intimidación", e informaron de boicots a actos sobre políticas feministas, de intimidación en espacios parlamentarios internacionales y de confrontaciones amenazadoras en espacios públicos cotidianos.