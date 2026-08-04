Visalia cerró 2025 facturando 360 millones y con un aumento del 44% de su beneficio operativo

El ceo de Visalia, Pablo Abejas - VISALIA

BARCELONA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El operador de infraestructuras de energía y telecomunicaciones Visalia cerró 2025 con un aumento del 44% de su beneficio operativo ebitda, que alcanzó los 35,2 millones de euros (10,8 millones más que en 2024) y su facturación llegó a los 360 millones, un 41% más que el año anterior.

El grupo cerró el ejercicio con más de 165.000 clientes activos de energía y telecomunicaciones, creciendo de media en 110 clientes al día desde el 2024, cuando contaba con 125.000 clientes, informa la compañía este martes en un comunicado.

El ceo de Visalia, Pablo Abejas, ha afirmado que 2025 ha sido, tal como anticipaban, mejor que 2024: "Un año en el que los compromisos se han traducido en resultados concretos y continuos desde el año 2020 de manera creciente y constante demostrando, una vez más, que el crecimiento responsable y la rentabilidad no solo son compatibles, sino que se impulsan mutuamente".

Asimismo, durante 2025, Visalia "siguió fortaleciendo su presencia en toda la cadena de valor energética", desde la producción y distribución hasta el suministro de electricidad, gas, gasóleo, barrios solares y completando esta actividad con servicios de telecomunicaciones.

TERCER OPERADOR

Este año Visalia se ha mantenido como el tercer operador español de autoconsumo colectivo con un 29% de cuota de mercado gracias a los Barrios Solares, reconocido recientemente con el Premio a la Mejor Iniciativa de Autoconsumo.

A cierre de 2025, Visalia contaba con 458 Barrios Solares con 47 MWp de potencia instalada, "lo que permitirá que más de 35.000 hogares y pequeñas empresas puedan beneficiarse de energía renovable producida en su barrio, sin necesidad de invertir ni tener tejado propio".