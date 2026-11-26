Archivo - Fachada del Centro Penitenciario de Jóvenes, a 12 de noviembre de 2025, en Roca del Vallès, Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La participación de las personas privadas de libertad en centros penitenciarios de Catalunya con derecho a voto se ha duplicado desde las pasadas elecciones generales, pasando de un 7,6% en julio de 2023 a un 16 % en las del próximo 29 de noviembre, según datos de la Conselleria de Justicia y Calidad Democrática a los que ha tenido acceso Europa Press.

En términos absolutos, las solicitudes de voto por correo han pasado de 249 sobre un censo de 3.204 internos en 2023 a 585 sobre un censo de 3.600 en 2026.

Estos datos hacen referencia a la población penitenciaria que no está en tercer grado, pues estos internos pueden votar de forma presencial, y que tienen nacionalidad española.

POR CENTROS

A la cabeza de los centros penitenciarios con mayor porcentaje de participación en 2026 se encuentra Wad Ras, con una participación de un 47% de las internas con derecho a voto.

En esta prisión de Barcelona, el voto de las mujeres se ha disparado desde el 9% registrado en 2023 (pasando de 6 a 44 votantes sobre un censo de 94 internas).

En segundo lugar se sitúa el Centre Penitenciari de Joves, que alberga a internos de entre 18 y 21 años, con una participación del 20% y un incremento de participación de 12 puntos respecto a julio de 2023 (cuando fue del 8%, pasando de 6 a 16 votantes).

Le siguen Quatre Camins, con un 18% de solicitud de voto, y que ha registrado una de las mayores subidas entre los centros de régimen ordinario de hombres (+13 puntos respecto al 5% de 2023), y Lledoners, con un 17%, tras subir 9 puntos porcentuales desde el 8% de los comicios anteriores.

Fuentes del entorno penitenciario consultadas por Europa Press tildan de "récord" la participación electoral desde prisión, un espacio en el que la política suele suscitar poco interés.

ELECCIONES ANTERIORES

En las últimas elecciones a las Cortes Generales, celebradas el 23 de julio de 2023, del conjunto de la población penitenciaria con derecho a voto en Catalunya (3.204 personas), solo pidieron ejercerlo 249, un 7,6%, mientras que en los anteriores comicios al Congreso y al Senado del 10 de noviembre de 2019, votaron 302, un 8,8%.

En lo que respecta a las elecciones al Parlament de Catalunya del 12 de mayo de 2024, la participación fue de un 6,4%, con una elevada participación de los internos en el Centre Penitenciari de Joves, donde ejercieron su derecho a voto un 23%, seguido de Puig de les Basses, con un 7,8%, y de las mujeres de Wad Ras, con un 7,6%.

En las últimas elecciones municipales, del 28 de mayo de 2023, del conjunto de la población penitenciaria con derecho al sufragio activo, pidieron votar 139 personas privadas de libertad, un 4,4%.

En las elecciones al Parlament de Catalunya, del 14 de febrero de 2021, pidieron ejercer su derecho a voto un 7,7%, un total de 233 internos, mientras que en las Europeas de 2019, votó el 7,1% (251 presos), un porcentaje ligeramente más bajo que en las anteriores, aunque en números absolutos votaron más internos.

EL PROCESO

La Conselleria de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat facilita que los internos estén informados sobre las opciones electorales que se presentan a los comicios y puedan ejercer su derecho a voto.

Para ello, en todos los centros se exponen las normas electorales que regulan el voto por correo y se organizan sesiones informativas.

La dirección de cada centro penitenciario --o la persona en quien lo delegue-- solicita a Correos el desplazamiento de un empleado en una fecha concreta con los impresos necesarios para que los internos que deseen votar los rellenen y soliciten el certificado de inscripción en el censo electoral.

Si algún interno carece de DNI, basta con presentar el documento de identidad interior del centro (un documento que tienen todas las personas privadas de libertad), siempre que incluya una fotografía.

Posteriormente, la Oficina del Censo Electoral envía al centro las papeletas y los sobres, que el personal de Correos entrega en mano a cada interno con antelación suficiente para que elija su opción --o deje el sobre vacío si opta por el voto en blanco-- y lo introduzca dentro de otro sobre dirigido a la mesa electoral correspondiente antes de que venza el plazo establecido.

Es de nuevo un funcionario de Correos quien se encarga de hacerlos llegar a las respectivas mesas electorales durante el mismo día de la jornada electoral.

Los centros penitenciarios tienen la obligación de facilitar este trámite a todos los internos que lo soliciten, pero la Junta Electoral puede intervenir ante posibles incidencias, como la falta de nacionalidad o la suspensión del derecho de sufragio.