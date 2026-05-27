Vueling reforzará los vuelos desde Barcelona y Bilbao con Italia con 250.000 asientos adicionales

Archivo - Un avión de Vueling - VUELING - Archivo

BARCELONA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Vueling reforzará su conectividad desde Barcelona y Bilbao con Italia con más de 250.000 asientos adicionales para la próxima temporada de invierno, informa en un comunicado.

"Desde Vueling apostamos por el refuerzo de las conexiones entre Italia y dos de nuestras principales bases en España, Barcelona y Bilbao, donde sumamos más de 250.000 asientos adicionales este año, consolidando nuestro liderazgo en los dos aeropuertos", ha explicado el director de red y estrategia de Vueling, Jordi Pla.

Así, a partir del 25 de octubre, la ruta entre Barcelona y Nápoles que pasará de 14 a 21 frecuencias semanales; la de Turín sumará 6 frecuencias adicionales y alcanzará 11 por semana, y la que une con Palermo, dispondrá de 8 frecuencias semanales, 3 más que el invierno pasado.

Además, durante la última mitad del verano, Vueling también ha incrementado sus frecuencias desde Barcelona a Turín (de 5 a 11 frecuencias semanales) y Palermo (de 7 a 11 frecuencias semanales), entre el 15 de septiembre y el 24 de octubre.

Vueling incorpora así más de 150.000 asientos adicionales a estas conexiones, alcanzando más de 330.000 asientos.

La aerolínea refuerza también sus conexiones a Italia desde Bilbao con cuatro nuevas rutas e incrementa asientos en las existentes para la temporada de invierno 2026, con más de 100.000 asientos adicionales.

La compañía ha puesto a la venta este martes las nuevas conexiones entre Bilbao y Roma, Venecia, Nápoles y Turín para el próximo invierno, reforzando así la conectividad internacional.

Las nuevas rutas suman cerca de 89.000 asientos desde Bilbao hacia estos 4 destinos durante la temporada de invierno: la ruta Bilbao-Roma, que hasta ahora estaba disponible hasta el 13 de septiembre, se mantendrá operativa también durante toda la temporada de invierno; a partir del 25 de octubre dispondrá de cuatro frecuencias semanales los lunes, miércoles, viernes y domingos.

31 RUTAS DESDE BILBAO

La conexión con Venecia contará con tres frecuencias cada semana (jueves, viernes y domingo) a partir del 25 de octubre; la ruta con Nápoles empezará a volar a partir del 4 de diciembre con tres frecuencias semanales los lunes, viernes y domingos, y la conexión con Turín estará disponible a partir del 25 de octubre con dos frecuencias semanales los jueves y los domingos.

Así, la aerolínea dispondrá de una oferta de hasta 31 rutas a lo largo del año en el aeropuerto de Bilbao, 17 de ellas internacionales.

Además de las nuevas conexiones, Vueling reforzará también su operativa entre Bilbao y Milán, que pasará a contar con siete frecuencias semanales -un vuelo todos los días- y más de 55.000 asientos.