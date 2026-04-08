Wallbox firma el plan de reestructuración de su deuda

Archivo - Fachada de la sede de Wallbox. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Wallbox ha firmado este miércoles el plan de reestructuración de su deuda con sus principales acreedores financieros, que representan alrededor del 83% del pasivo de la compañía, sus accionistas principales y los inversores institucionales, informa la empresa este miércoles en un comunicado.

En concreto, el acuerdo alcanzado con Banco Santander, BBVA, CaixaBank y otras entidades financieras crea un nuevo acuerdo marco, que incluye vencimientos, perfiles de amortización y condiciones de interés revisados pactados a principios de abril.

Así, la deuda existente se estructurará con un préstamo marco de 57,6 millones de euros, con un vencimiento en diciembre de 2030, y la amortización se iniciará en el tercer trimestre de este año con un perfil progresivo.

Además, el acuerdo contempla la creación de un instrumento 'bullet' de 69,1 millones de euros, también con vencimiento en diciembre de 2030, con intereses de pago en especie (PIK) capitalizables y reembolsables al vencimiento.

También se pactó un acuerdo marco de capital circulante por un importe aproximado de 42,8 millones de euros, con las características clave de la financiación de capital circulante dentro de una estructura sindicada, con vencimiento el 31 de diciembre de 2030.

AMPLIACIÓN DE CAPITAL

Además, el plan de reestructuración también contempla una ampliación de capital de 10,65 millones de euros y una nueva financiación, que podrá alcanzar los 12,5 millones de euros, por parte de los bancos participantes.

En concreto, los accionistas estratégicos --Orilla Asset Management, Inversiones Financieras Perseo, AM Gestió, Consilium, Mingkiri y el consejero delegado de la compañía, Enric Asunción-- aportarán una inyección de 5,65 millones, a los que se sumarán otros 5 millones por parte de la Generalitat, a través del Ifem.

La financiación de 12,5 millones será aportada por los bancos participantes, con el fin de respaldar el capital circulante de la empresa y optimizar su gestión de tesorería, con el 50% de la línea de crédito garantizada por una agencia de crédito a la exportación.