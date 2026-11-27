Foto de familia en la presentación del programa 'Impulsa Ceuta' de la Fundación Ibercaja. - FUNDACIÓN IBERCAJA

CEUTA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fundación Ibercaja ha presentado este viernes en Ceuta el programa 'Impulsa Ceuta', una iniciativa destinada a fomentar el emprendimiento juvenil, impulsar la innovación y contribuir a la retención del talento joven en la ciudad autónoma mediante la creación de nuevas oportunidades económicas vinculadas a los retos y potencialidades del territorio.

La rueda de prensa ha contado con la participación de la vicepresidenta de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Kissy Chandiramani; el consejero de Comercio, Turismo, Empleo y Deporte, Nicola Cecchi; el director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, y la jefa del Área de Empleabilidad, Mayte Santos, quienes han puesto en valor "la importancia de impulsar iniciativas capaces de generar oportunidades para los jóvenes y contribuir al desarrollo económico y social de la ciudad", según ha recogido la entidad en una nota.

Impulsado por Fundación Ibercaja en colaboración con Fundación CajaCanarias, Fundación Ávila y Fundación CAI, y con el apoyo de la Ciudad Autónoma de Ceuta, el programa nace con el objetivo de "activar el potencial de los jóvenes ceutíes para transformar desafíos reales del territorio en proyectos empresariales capaces de generar valor económico y social", ha explicado.

Dirigido a jóvenes de entre 18 y 34 años con interés en desarrollar una idea de negocio, el proyecto propone un itinerario integral que combina formación, innovación, acompañamiento y experimentación práctica para recorrer todas las fases necesarias en la creación de una iniciativa empresarial.

UN PROGRAMA HÍBRIDO DE 15 MESES

Con una duración total de 15 meses y formato híbrido, la Fundación ha detallado que 'Impulsa Ceuta' combinará actividades presenciales en la Sala Magana de las Murallas Reales de la ciudad con sesiones online de seguimiento, validación y mentoría, favoreciendo tanto el trabajo colaborativo como el acompañamiento continuado de los participantes.

La iniciativa arrancará con la identificación de oportunidades de emprendimiento vinculadas a tres grandes ámbitos considerados estratégicos para el desarrollo de Ceuta: la economía verde, la economía azul y la economía digital. Estos retos han sido definidos junto a la administración local y diferentes agentes del ecosistema emprendedor de la ciudad.

En esta fase inicial colaboran entidades como el Consejo de la Juventud de Ceuta, la Casa de la Juventud de Ceuta, la Universidad de Granada en Ceuta, la Cámara de Comercio de Ceuta, CEOE Ceuta, UNED Ceuta, AJE Ceuta, Procesa y Open Future, entre otras organizaciones comprometidas con el desarrollo económico y social de la ciudad.

El itinerario se estructurará en distintas fases que incluyen jornadas de inspiración, procesos de ideación y prototipado mediante un Ideathon y un Hackathon, un bootcamp especializado para validar las propuestas en el mercado y un Demo Day final en el que se seleccionarán los proyectos con mayor potencial de impacto y desarrollo.

A través de metodologías innovadoras y experiencias de aprendizaje práctico, los participantes podrán desarrollar competencias emprendedoras, contrastar sus ideas con expertos y potenciales usuarios y diseñar soluciones adaptadas a las necesidades reales de Ceuta.

SELECCIÓN Y FINANCIACIÓN DE PROYECTOS

El programa culminará con la selección de entre tres y cinco proyectos ganadores, que recibirán financiación semilla de hasta 6.000 euros por proyecto y un proceso de mentoría y acompañamiento durante doce meses para facilitar su constitución y crecimiento.

Según ha indicado la entidad, el objetivo es favorecer que estas iniciativas puedan implantarse y desarrollarse en Ceuta, fortaleciendo el tejido económico local y generando nuevas oportunidades para la juventud de la ciudad.

A través de esta iniciativa, Fundación Ibercaja, junto a las entidades colaboradoras, ha reafirmado su compromiso con el desarrollo de oportunidades para los jóvenes y con la creación de proyectos innovadores capaces de generar un impacto positivo y duradero en el territorio, en este caso en la ciudad autónoma de Ceuta.

Fundación Ibercaja es una entidad privada sin ánimo de lucro procedente de la transformación de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, Ibercaja, dedicada a la creación, realización y fomento de obras sociales y culturales para impulsar el desarrollo de las personas generando acciones para mejorar el territorio.

En Fundación Ibercaja se impulsa la innovación en programas y actividades, dando respuesta a las nuevas necesidades de la sociedad dentro de su ámbito de actuación con cuatro valores como pilares fundamentales: compromiso, transparencia, profesionalidad y dinamismo.