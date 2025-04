Pepe Álvarez reclama un acuerdo PSOE-PP para el decreto antiaranceles del Gobierno: "Lo contrario nadie lo entendería"

MELILLA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT), Pepe Álvarez, ha reclamado este miércoles que PSOE y PP alcancen un acuerdo para la aprobación del decreto antiaranceles del Gobierno ante las medidas del presidente de los Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, porque "lo contrario nadie lo entendería".

En una rueda de prensa celebrada en Melilla, durante el congreso de su sindicato en la ciudad española del norte de África, Álvarez ha admitido que no sabe "qué será objeto de esa negociación, de ese decreto". Sin embargo, ha advertido que los españoles "no entenderían" que los dos principales partidos del Congreso de los Diputados no colaboren en este asunto.

Álvarez ha expresado su deseo de que, al igual que el presidente del Gobierno se ha reunido con los interlocutores sociales, "las fuerzas políticas de manera muy mayoritaria" se unan para cerrar un acuerdo. En este contexto, ha subrayado que "no tendría ningún sentido que entráramos en un proceso de mercadeo" y que sería más beneficioso para los ciudadanos.

REUNIÓN CON IMBRODA (PP)

En su reunión con el presidente de Melilla, Juan José Imbroda (PP), Álvarez ha dicho que han planteado la posibilidad de alcanzar un acuerdo para favorecer el empleo en la ciudad autónoma. Así, ha afirmado que "la ciudad necesita consensos" y que es "fundamental" que todos los trabajadores participen en este proceso.

Álvarez ha destacado que han abierto la posibilidad de iniciar contactos para establecer una mesa de diálogo social, donde se aborden temas como el empleo y el turismo. "Las tarifas aéreas son absolutamente incompatibles con el desarrollo turístico y es evidente que la entrada a Melilla fundamentalmente tiene que ser por vía marítima o por vía aérea, pero vía península, no vía Marruecos que hace difícil el tránsito de personas", ha resaltado.

El secretario general de UGT ha enfatizado que un plan adecuado podría mejorar la situación turística de Melilla. Además, ha indicado que la política arancelaria de Estados Unidos debe permitir la industrialización del país, y ha afirmado que "Melilla no tiene por qué estar al margen de ese proceso".