Mar Flores responde al comunicado de Nuria González con una espectacular reaparición: "Estoy fenomenal"

MADRID, 8 Nov. (CHANCE) -

Impresionante. No hay otra palabra para definir la reaparición pública de Mar Flores tras el controvertido mensaje que envió a 'Espejo Público' tras el fallecimiento de Fernando Fernández Tapias, con el que mantuvo una relación sentimental allá por 1996.

A pesar de que su ruptura supuso un gran escándalo tras la portada de Interviu en la que la modelo aparecía en la cama con Alessandro Lequio, Mar asegura que habían retomado la amistad y, destrozada, se lamentaba de que en el último año y medio de vida del empresario hubiesen "cortado" su comunicación cuando fueron personas "importantes el uno para el otro".

Un mensaje sobre el que la viuda del naviero, Nuria González, no ha querido pronunciarse, aunque harta de las informaciones que se han dado sobre su matrimonio en diferentes medios de comunicación a raíz de la muerte de Fefé, ha emitido un comunicado a través de sus asesores para advertir que tomará medidas legales contra todo aquel que vulnere su derecho al honor y a la intimidad y el del recordado empresario.

Ajena a este golpe sobre la mesa de la que fue su amiga para que cesen las especulaciones sobre su matrimonio y sobre su relación con los hijos mayores de Fernández Tapias, Mar ha retomado su agenda social dos semanas después de la muerte del naviero en los Premios Poder Femenino de la revista YO DONA. Y lo ha hecho dejando sin palabras a todos los asistentes con el espectacular look que ha escogido para la ocasión: un diseño personalizado de Alejandro de Miguel en color negro, con manga larga, abertura asimétrica en el abdomen que dejaba a la vista un top de lentejuelas negras, y abertura infinita en la falda casi hasta la cadera.

Lejos de huír de las cámaras, la modelo ha destacado la importancia de estos reconocimientos "que motivan muchísimo a la mujer emprendedora en general" y ha confesado que para ella el poder "en general, es una herramienta de cualquier ser humano, aunque esta noche lo focalizamos en la mujer".

Además, ha valorado el "esfuerzo extra" que mujeres como ella -madre de cinco hijos- realizan para triunfar: "Ahí es donde yo veo el éxito de la mujer. Es difícil conciliar la familia con el trabajo, pero hoy en día hay que hacerlo cuando se es independiente económicamente".

Sin embargo, Mar ha preferido no pronunciarse sobre Tapias y Nuria González y, con un "el vestido me lo ha hecho Alejandro de Miguel especial para este evento" y un "por lo demás no tengo nada que decir. Que disfrutéis de la noche" ha dejado claro que no quiere entrar en polémicas a pesar de su mensaje tras la muerte del naviero.

Cargando el vídeo....

Tras la entrega de premios las cámaras de Europa Press han hablado en exclusiva con la modelo y, tajante, ha asegurado que se encuentra "fenomenal". "Todo muy bien, yo vivo muy tranquila y no sé de qué revuelo me hablas" ha zanjado con una sonrisa, demostrando que ha pasado página y no quiere iniciar una guerra con Nuria González ni volver a hablar de su hasta ahora desconocida amistad con Fefé.

Cargando el vídeo....