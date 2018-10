Alaska, Ivonne Reyes y Mónica Hoyos disfrutan en la fiesta por la inauguración de una tienda de ropa

MADRID, 09 (EUROPA PRESS) Una prestigiosa firma de ropa acaba de abrir nuevo comercio en Madrid y a la fiesta de inauguración acudieron numerosos rostros conocidos como el de Neus Assensi, Oscar Higares o Mónica Hoyos, entre otros. Mónica Hoyos acudió sola, a pesar de su reconciliación con Carlos Lozano y se mostró radiante al hablar de su hija, Luna. La bella presentadora afirmó además que le encantaría ser madre de nuevo, pero eso si, no sin pasar antes por el altar y "vestida de blanco. Me encantaría casarme". Ivonne Reyes era otra que reaparecía ante los medios, después de mucho tiempo alejada de ellos porque se ha centrado en "el mundo de la publicidad". No obstante, la venezolana también quiso hablar de su hijo: "está precioso. Ya tiene siete años, pero para mi sigue siendo mi bebé". Además, Ivonne confesó que le están ofreciendo nuevas propuestas de trabajo, en este caso, como actriz de una nueva telenovela. La ex Miss España Elizabeth Reyes tampoco faltó al evento. La joven, aunque suele ser locuaz con la prensa, esta vez se mostró muy recatada cuando se le preguntó por una supuesta relación sentimental y sólo abrió la boca para halagar el trabajo y la personalidad de su sucesora como 'guapa de España', Natalia Zabala.