Angela Molina protagoniza la comedia negra 'La caja', debut de Juan Carlos Falcón, una metáfora de la España de los 60

MADRID, 04 (EUROPA PRESS) Angela Molina protagoniza la comedia negra 'La caja', debut como director de Juan Carlos Falcón. La película, que se estrena mañana en los cines, es una metáfora de la España de los 60. Las actrices Elvira Mínguez, Antonia San Juan, Vladimir Cruz y María Galiana completan el reparto de esta cinta, inspirada en la novela 'Nos dejaron el muerto', de Víctor Ramírez. Molina da vida a Eloísa, una mujer que acaba de enviudar. Su marido era el odiado Lucio y el velatorio no va a poder celebrarse en su casa, sino en la de su vecina Isabel (Mínguez). También le echan una mano en el funeral Benigna (San Juan) y Doña Josefa (Galiana). La historia se desarrolla en un pueblecito pesquero de Canarias, en 1965. "La película es una metáfora de la España de los años 60. A los vecinos se les puede ver como los españolitos de la época, que se liberan cuando muere Don Lucio, que representaría el franquismo", explicó hoy Falcón, durante una rueda de prensa en Madrid. Molina destacó que su personaje es "difícil de entender, a veces egoísta, por el exceso de confianza de los demás". "Es una persona muy sensible ante la muerte repentina de su marido, del que quería huir", explicó la actriz, matizando que Eloísa al quedarse viuda "estrena libertad". La película, pese a estar inspirada en el libro de Ramírez, se centra en una de las anécdotas de esta novela. "Cuando el libro cayó en mis manos leí la primera frase, 'Nos dejaron el muerto un sábado al mediodía...' y me pareció muy cinematográfico", explicó el director, autor de varios cortometrajes. Los primeros borradores del guión contaban con más de una treintena de protagonistas pero, finalmente, Falcón se centró en la "esencia" del libro y quiso retratar a cuatro mujeres "solas, fuertes, valientes, entregadas a los suyos y acostumbradas a llorar en silencio". "Las cuatro mujeres son los personajes más cercanos al difunto y el mejor vehículo para hablar de la represión de aquella época", dijo Falcón, quien sólo quiso meter los personajes masculinos "justos". Galiana, quien confesó su alegría al interpretar el papel de una mujer "con gesto de oler mal" y no la típica "tata o abuela bondadosa" a la que está acostumbrado el público, señaló la doble moral de la "beatona" Josefa. Mínguez, por su parte, hizo hincapié en el guión, una comedia negra que trata el tema de "las apariencias". "En mi cabeza tenía todo el tiempo hacer un homenaje a esas mujeres que tienen que tomar todas les decisiones sin sus hombres, que están en la mar", detalló. 'La caja', como dijo el director, es una película "muy canaria", con un ritmo de "parsimonia y pachorra". El rodaje se desarrolló entre Madrid (decorados de interiores) y las islas del Fuerteventura y La Palma.