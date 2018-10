Aurelio Manzano, Pepa Jiménez y Luis Temprano reciben el Premio Periodistas del Año

MADRID, 26 (EUROPA PRESS) José Manuel Parada entregó los premios 'Periodistas del Año'. Los galardonados fueron Aurelio Manzano, Pepa Jiménez y Luis Temprano, el cual posó con Carmen Alcaide, Ricardo García y Juan Luis Alonso, entre otros. El popular presentador habló para la prensa y desmintió los rumores que afirman que Isabel Pantoja no sufrió ningún esguince: "hubo un médico que certificó lo que tenía en el pie, ella no se lo ha inventado". Sobre las razones por las que andaba con mayor facilidad cuando creía que no la veía la prensa dice: "a lo mejor acababa de tomar un calmante y no le dolía tanto el pie". En torno a su polémica con Concha Velasco por un programa de televisión dice: "nunca ha habido un problema con Concha Velasco. Jamás podría decir de Concha Velasco que es una mala profesional y como persona conmigo siempre se ha portado muy bien. No hay derecho que me metan a mí en las opiniones de Enrique del Pozo. Yo me sigo hablando con ambos". Acerca de si volverá a la televisión asegura: "sí, vuelvo a la tele, pero en realidad yo nunca la he dejado. Tenemos un proyecto que es casi una realidad pero hasta que no esté todo acordado, no lo voy a confirmar. Es un trabajo tranquilito sin necesidad de ser el más visto porque insultes a nadie, esa televisión a mí no me gusta". Uno de los periodistas premiados habló de la polémica que esta viviendo Mayte Zaldívar tras ser desveladas sus declaraciones ante el juez por el tema de drogas: "yo creo que ella sabrá lo que dice, pienso que ha estado muy mal aconsejada y a ver si ahora se encauza un poco. Esta recogiendo lo que ha sembrado". También habló sobre los rumores del esguince de Isabel Pantoja: "pienso que si lo tiene porque no suspende su representación cuando estaba llenando el teatro y vendiendo mas que nunca". Sobre cristina Blanco dice: "no me lo podía ni creer, la conozco hace muchos años y he trabajado con ella. Hace tres años que no la veo y no tenia ni idea. He visto muchas veces a su hijo y siempre le he mandado saludos para su madre". De la nominación de Penélope dice: "ojalá gane, me encantaría como española que soy pero no lo tiene fácil". Pepa Jiménez también hablo de Mayte Zaldívar: "me acuerdo el día que estuvo en Dolce Vita que le preguntábamos y desmentía. Ahora hemos descubierto que es verdad. De Isabel Pantoja dice: "ha vuelto a actuar, ha triunfado, le estamos haciendo una publicidad impagada, ella no creía que fuera a tener esta promoción gratuita". De Cristina Blanco dice: "creo que tiene un problema médico. No creo que sea una ladrona ni necesite el dinero para vivir, creo que es una cosa mas importante".De su hijo dice: "muy duro porque además sabemos que él no quiere saber nada de la prensa del corazón ni verse involucrado en esto por su madre. Pepa no cree que Penélope gane el oscar: "tiene una competencia muy dura". Del nuevo programa hormigas blancas dice: "me gusta mucho, soy una fan de la hemeroteca y están haciendo un trabajo de investigación de muchas horas".