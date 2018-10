Conocidos artistas en el Concurso Benéfico de Pintura Infantil

MADRID, 28 (EUROPA PRESS) Entre los asistentes al evento pudimos ver a Antonio Carmona, Óscar Martínez y Pedro Ruiz. El concursó se celebró en el Estadio Vicente Calderón, coincidiendo con el derby que enfrentó a Atlético de Madrid y Real Madrid. El cantante Antonio Carmona habló de los rumores de que Alejandro Sanz sea el próximo chico Almodóvar: "no me extrañaría que Alejandro Sanz hiciera un cameo con Almodóvar porque es un gran artista". Quiere además que en el derby gane el Atleti, que ojalá sea un 3-1 pero que luego llegará Raúl y lo fastidiará. Del proyecto del concurso de pintura afirma: "está muy bien este proyecto porque une a niños de distintas culturas". Por su parte, el presentador Óscar Martínez nos habló de su resultado para el derbi madrileño: "yo me conformo con un 0-1 para el Real Madrid. Creo que es un error haber prescindido de Ronaldo para la próxima temporada, no tanto de Beckham". El presentador bromeó con Ana Rosa porque ella es del Atlético de Madrid. Destaca la misión de la Fundación del Atlético de Madrid, que trata de inculcar en los niños valores de solidaridad y tolerancia. También acudió al concurso Pedro Ruiz, quien dijo: "el fútbol enseña muchas cosas, lo bueno del deporte es que en él las reglas de juego son las mismas para todos".