David Bustamante, un futuro papá

MADRID, 31 (EUROPA PRESS) Tras un pequeño descanso entre tanto viaje, David Bustamante ha aprovechado para estar junto a su mujer Paula Echevarría. La gira que el artista ha comenzado por tierras mexicanas, no le deja tiempo para seguir de cerca el estado de la futura mamá. La actriz Paula Echevarria ya está en el quinto mes de embarazo y aún, mantienen la intriga sobre cuál será el sexo del bebé. "No lo sabemos porque no se deja ver", quiso comentar el cantante. 'Al filo de la irrealidad' ha llevado a David Bustamante hasta México. El cántabro, a pesar de la distancia física con su mujer, se mostró encantado con la acogida con la que le recibieron. "En México me he llevado una grata sorpresa. No había tenido la oportunidad de trabajar allí y, sin embargo, mis canciones sonaban ya hace unos años", puntualizó el cantante. Un nuevo trabajo le espera: la grabación de un reality show. Unas cámaras serán testigos de todo lo que haga Bustamante en su trabajo. Incluso él mismo, a parte de ser el protagonista, se grabará con un móvil. La finalidad de este curioso proyecto es la de mostrar a sus seguidores, todo lo que sucede detrás de los escenarios. En México va a permanecer un mes. A su regreso a España, podrá disfrutar de su mujer. Quizá para entonces, ya conozcan el sexo del bebé que está por venir.