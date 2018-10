La duquesa de Alba habla feliz sobre su familia, incluida Eugenia Martínez de Irujo

MADRID, 27 (EUROPA PRESS) El romance entre Eugenia Martínez de Irujo y Gonzalo Miró está cada día más consolidado. Tanto, que su madre, la duquesa de Alba, vive feliz al ver a su hija enamorada y al comprobar que el yerno de su alma, Francisco Rivera, también ha encontrado el amor gracias a su sobrina, Blanca Martínez de Irujo. Después de pasar las fiestas navideñas al lado de los suyos, la duquesa ha regresado a Sevilla para pasar una larga temporada y para descansar de los últimos acontecimientos vividos. Allí, la grande de España nos contestó a unas preguntas. Lo primero que comentó la grande de España fue lo siguiente: "tenía muchas ganas de volver a Sevilla porque he estado mucho tiempo en Madrid por las navidades y estoy muy contenta de estar aquí". Al preguntarle que cómo ha pasado las fiestas, ella comenta: "muy bien, en familia". Respecto a cómo está su hija, doña Cayetana declara: "la veo muy bien, muy contenta y muy feliz". Respecto a cómo ve a Gonzalo Miró, ella dice: "es un chico encantador". Respecto a si ha podido verle estos días, la grande de España responde: "sí, hemos estado juntos. estoy muy contenta por ellos y también por francisco porque lo quiero mucho y está muy bien con Blanca y se les ve muy enamorados". Sobre si le gusta su relación con blanca, la duquesa señala: "sí estoy muy contenta por los dos". Al comentarle si viene para organizar el tema del rastrillo, ella aclara: "no, todavía queda un mes para eso. vengo para estar en casa y descansar". Por su parte, Nicolás Vallejo-Nájera habló de su relación que marcha "muy bien" aunque por el momento no ha pensado en boda, y se refirió a Eugenia Martínez de Irujo habló además por primera vez de la duquesa de Montoro y de la relación que mantiene con Gonzalo Miró. "la veo muy feliz, muy contenta y muy bien y me alegro muchísimo. Quizá la veo un poco molesta porque le dais mucho el coñazo. Si la dejaráis un poco en paz, estaría mucho mejor", dijo amonestando cariñosamente a la prensa. asimismo, se mostró muy discreto con respecto a la posibilidad de que Gonzalo Miró esté estudiando con una beca concedida por una universidad privada. En este punto, se acogió a lo dicho por Eugenia Martínez de Irujo, quien sostiene que su novio se está financiando él mismo los estudios de cine. "supongo que si ella lo dice será así. Yo no creo que tenga ningún problema en decir la verdad".