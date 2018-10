Se estrena "Ay Carmela" en el Teatro Fígaro de Madrid

MADRID, 26 (EUROPA PRESS) Al acto acudieron rostros conocidos como María Adánez, María Barranco, Sancho Gracia y María Asquerino. Verónica Forqué vuelve a meterse en la piel de la protagonista 20 años después. Verónica Forqué estuvo apoyada por muchos de sus amigos y compañeros de profesión. La actriz negó su presencia en los Goya: "no, porque tengo mucho trabajo el domingo, grabamos". Sobre cómo ha empezado el 2007 dice: "muy bien, estoy grabando todavía la serie "Círculo rojo", tengo teatro y una próxima peli". Su corazón: "fenomenal". Su mejor noche de fiesta: "por ejemplo, esta Nochevieja". Su mejor momento del día: "levantarme y además me levanto con mucha fuerza, tengo muy buen despertar". Su ídolo de adolescencia: "Marlon Brando". De la nominación de Penélope, Verónica dice: "muy bien, me alegro mucho". Sobre si cree que lo va a ganar afirma: "no lo sé, pero creo que ya es un regalazo para ella, además también está Maribel Verdú con El laberinto del fauno, los españoles vamos a estar por ahí de todas formas". Una de las mayores veteranas de los escenarios, María Asquerino, tampoco quiso faltar a la cita para acompañar a Verónica Forqué: "claro, además me gusta mucho la obra y bueno, también hubo una película y me gustó mucho. Vengo a apoyar a Verónica y a Santiago". Sobre si sigue manteniendo contacto con Isabel Pantoja, dice: "no, ya no, hicimos una película juntas pero es una mujer muy simpática". Ahora la ve: "bien, espero que se le arregle todo". Otro de los asistentes veteranos fue Sancho Gracia, quien se mostró muy simpático con los medios y afirmó que venía a ver a los actores: "sí, tiene un Goya, es maravilloso y a Verónica también, que es una gran actriz". Sobre si estará en los Goya, dice: "todavía no sé si iré". Acerca de si ha estado nominado alguna vez afirma: "sí, varias veces, pero hace mucho frío como para ir". María Barranco, acudió como "alumna" para ver la función del director que la dirige en la actualidad. De cómo se encuentra dice: "estoy muy bien y también estoy preparando otra función con Miguel Narros, y estoy con ejercicios espirituales porque tengo que estudiar mucho, para Mayo ya estaremos con la obra". De la relación entre Darek y Ana Obregón, con la cual trabajó, dice: "muy bien, ¿qué voy a pensar? Me parece estupendo". Acerca de si lo veía en los rodajes de la serie, comenta: "no, porque cuando se está rodando, se está rodando". María está contenta por Penélope Cruz: "muy contenta, muy contenta por ella porque ha sido la única actriz de habla no inglesa desde Sofía Loren, y muy feliz también por Guillermo del Toro". Ha sido una pena lo de Almodóvar: "sí, pero con lo de Penélope nos quita ese amargor, además Pedro estará muy contento por ella".