"Hay muchas personas de su entorno que desean que se muera y yo no deseo que se muera nadie"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS) El secretario de Organización y Coordinación del PSOE, José Blanco, aseguró hoy que "hay muchas personas" del "entorno" del etarra José Ignacio de Juana Chaos que "desean que se muera". "Yo no deseo que se muera nadie", aseguró en los Desayunos Informativos de Europa Press, en los que enfatizó que él tiene "aprecio a la vida", el que no "tienen los terroristas". El dirigente socialista remarcó que el Ejecutivo tendrá que tomar "la decisión que le corresponde de acuerdo con las leyes". El 'número dos' en el organigrama del PSOE destacó que en la actualidad De Juana está cumpliendo una condena por un "delito de amenazas" como consecuencia de haber escrito unos "artículos de opinión". "Cumplió parte y le quedan unos meses sin cumplir", expuso Blanco, que aseguró que el etarra "está en una situación muy delicada" desde el punto de vista de "salud". "El Gobierno lo que tiene que hacer es aplicar la Ley", insistió. En ese punto, dejó claro que él nunca "culpabilizó" al ex ministro de Interior Jaime Mayor Oreja ni a Mariano Rajoy cuando fue vicepresidente primero en cuanto a "decisiones" que tomaron "sobre presos" que "no cumplieron su condena" y que fueron "puestos en la calle". En concreto, recordó que el etarra Iñaki Bilbao salió de la cárcel no habiendo cumplido íntegramente su condena siendo Rajoy vicepresidente, titular de Interior Mayor Oreja y ministro de Justicia Angel Acebes "Salió y cometió el asesinato de Juan Priede", remarcó Blanco, que aseguró que él "nunca" se lo ha dicho al PP. "Le pido coherencia con sus actos, decisiones y palabras", finalizó. Además, invitó hoy al dirigente de Batasuna Arnaldo Otegi a que "dé el paso de condenar la violencia" y de "exigir" a la banda terrorista que la abandone. En la línea de las recientes valoraciones del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sostuvo que las últimas declaraciones de Otegi son "diferentes", pero enfatizó que "lo que sobran son las palabras y lo que son necesarios son los hechos". Por ello, remarcó a los sectores "vinculados a la izquierda 'abertzale' que "superen las palabras" porque lo que se necesitan "son hechos concluyentes", esto es, "condenar la violencia y exigir a ETA que abandonen las armas". "Mientras no lo hagan, nada de lo que diga la izquierda abertzale será creíble", añadió Blanco, que aseguró que la participación "en la democracia" sería "una gran noticia para nuestro país" y un "gran paso".