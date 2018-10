José Campos y su Rácing

MADRID, 22 (EUROPA PRESS) El marido de Carmen Martínez- Bordíu, José Campos, entró a formar parte del consejo del equipo de Fútbol del Rácing de Santander. El próximo domingo jugará su equipo contra el F.C.Barcelona y afirmó que está todo listo. ' Está todo preparado. La verdad es que va a ser un día diferente, un día mágico'. Jornada donde se podrá escuchar la canción que identifica al conjunto cántabro . La nueva canción del equipo está compuesta y cantada por el 'triunfito' de San Vicente de la Barquera David Bustamante. Ante los rumores del empresario con el cantante sobre su mala relación, Campos confirmó que no son ciertos. 'siempre ha habido buena relación. Siempre ha habido tantos rumores...pero eso a mí no me importa. El caso es que David ha compuesto una canción preciosa que se está oyendo en todos lados y que todos los aficionados y santanderinos y cántabros el 25 tendrán la oportunidad de escucharla aquí en directo en el estadio'. El empresario se casó con Carmen Martínez - Bordíu el 18 de junio del año pasado y ha comentado que el balance de este primer año es muy bueno. 'Estamos fenomenal y muy contentos.(...) . Va todo de maravilla. 'El balance es como el del Rácing el año pasado: excepcional', comentó Campos.