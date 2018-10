Juan 'El Golosina', homenajeado en Marbella

MADRID, 22 (EUROPA PRESS) El conocido Juan 'El Golosina' ha sido homenajeado en Marbella gracias a su gran amiga Carmen -madre de la polémica ex gran hermana Sonia Arenas- de quien ha surgido la idea. "Carmen siempre está pendiente de los amigos y de darles unas noches bonitas y agradables", aseguró. "No lo esperaba", añadió. El homenaje ha tenido lugar en el restaurante 'Siete Pozos' que inauguró el propio empresario. Juan apuntó que pasará unos días en la localidad malagueña y luego se marchará a Cádiz para visitar a las hermanas Flores: "Si tengo tiempo me pasaré unos días por Caños de Meca para ver a Rosario y Lolita que están allí". También desmintió una posible boda de la hermana mayor con su novio Pablo Durán: "No creo que Lolita esté por la labor de casarse. Ella está muy bien, muy feliz con Pablo y no creo que haga falta ninguna boda".