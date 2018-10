Julián Contreras, padre e hijo, y Manolo Medina, cara a cara en los juzgados

MADRID, 28 (EUROPA PRESS) Julián Contreras Jr aseguró: "sólo falta esperar a ver, que todo salga bien y que haya mucha suerte para todos, que es lo que queremos". Por otro lado, su padre afirmó tajante: "todo lo que dice él tiene que coger unos papelitos y demostrarlo(...) Estas cosas es siempre el juez el que las tiene que decir". En los juzgados pudimos ver a Manolo Medina, que acudió por una causa pendiente con Julián Contreras Jr y su padre. El periodista nos habló a las puertas de los juzgados sobre qué espera: "la justicia, la justicia es la que tiene esto en las manos y espero que de una vez por todas se aclaren las cosas y que se sepa de una vez por todas quién tiene la razón de todo esto. No es nada agradable estar aquí, no es nada agradable aguantar una situación tensa como esta. Pero bueno, a los niños malos hay que castigarlos y se les ha castigado". Manolo nos explicó cuál era el problema: "pues esto es el contrato que ellos firmaron después de la muerte de Carmen, que me saltaron a mí como representante de ellos. Yo he estado siendo su representante durante tantísimo tiempo, durante muchísimos años y bueno, decidieron sin dar explicaciones ninguna y sin tan siquiera coger un teléfono saltarse a mi persona y firmar ellos el contrato directamente. A ver que dice la jueza". Sobre si espera una compensación económica dice: "hombre, yo siempre he dicho lo mismo. Hombre, espero, evidentemente, la recompensación económica, eso está claro. Pero sobre todo que se aclaren las cosas, que se vea quien está diciendo la verdad y quien no está diciendo la verdad, que eso si me interesa, porque la imagen siempre tú sabes lo importante que es y más para el mundo en que yo me muevo. Y hay gente que piensa que sí y gente que piensa que no, yo espero que la jueza piense que si". Acerca de cómo se vas a sentir cuando les vea dice: "cuando salga te lo cuento ¿vale?". Julián Contreras Jr y su padre salieron del juzgado. El hijo de Carmina nos habló de cómo había ido el juicio: "bien, muy bien, y ya sólo falta esperar a ver que todo salga bien y que haya mucha suerte para todos, que es lo que queremos". Sobre qué es lo que pedía Manolo comenta: "no lo sé, eso son temas legales y yo no tengo ni idea. Lo que se quede en esa sala...". El joven afirmó que era él el que estaba demandado: "no, pero el juicio no era para mí (...) bueno, es para los dos (...) No, era yo, era yo, no era él (...) Sí, sí, es para los dos". Su padre ha afirmado ante la prensa: "no, no, todo ha ido bien y todo está en manos de la justicia que es donde tiene que estar". Manolo dice que era vuestro representante: "Todo lo que dice él tiene que coger unos papelitos y demostrarlo". Por su parte, Julián Contreras Jr ha dicho: "no, y además lo que se diga ahí arriba, ahí arriba se queda y ahí nos tenéis que perdonar que no saquemos nada porque esto es un sitio que, bueno, tampoco es para volver a diario". Manolo comenta que fue un contrato de palabra: "bueno, él comenta, yo comento, tu comentas ¿tú has comentado algo? (a su padre) ¿tú comentas algo? Yo puedo comentar algo" dijo Julián Contreras Jr y añade: "no, pero en cierto modo estas cosas es siempre el juez el que lo tiene que decir. Yo puedo comentar una cosa, tu puedes comentar otra pero al final es el juez el que tiene que decir quien lleva la razón".