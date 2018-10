María Adánez protagoniza 'Las brujas de Salem'

MADRID, 04 (EUROPA PRESS) El Teatro Español Ya estrenó el pasado día 1 de Junio en su sala principal, una nueva producción. 'Las brujas de Salem', de Arthur Miller, dirigida por Alberto González Vergel, quien a sus 84 años se ha atrevido con esta obra y con la versión de la misma. María Adánez, Sergi Mateu, Juan Ribó y Manuel Gallardo figuran en el reparto de este espectáculo que cuenta con un electo de 21 actores entre los que también se encuentra Carmen Bernardos, que cumplirá 80 años el próximo mes de agosto, y que quiere que éste sea su último estreno. 'Las brujas de Salem' fue una denuncia contra las investigaciones del comité de Actividades Antiamericanas, ante el cual tuvo que comparecer el propio Miller y que llevó a multitud de artistas a la miseria por no poder ejercer su trabajo si se les sumaba a las "listas negras". Hoy la obra no ha perdido esa fuerza que mostró en su estreno en los años 50. María Adánez aseguró que esta función es "un homenaje del Teatro Español a González Vergel, un director que tiene las ideas muy claras y que ha hecho un trabajo muy personal". En su opinión, se ha realizado "una cuidada puesta en escena y se ha insistido mucho en la estética del espectáculo, en su sobriedad y limpieza de movimientos", dijo la actriz. La novedad más importante es la propuesta del director de "llevarla desde la comicidad al drama y así algunos personajes son llevados al patetismo y se ridiculizan las altas esferas pero sin traicionar la historia", añadió la actriz. Adánez calificó su personaje, Abigail Williams, de "mala malísima, la mano derecha de la Justicia, una superviviente con mucho temperamento y coraje, muy avanzada en una época puritana, que se salta a la torera muchas cosas y por eso demuestra una sexualidad muy libre reuniéndose para bailar con otras chicas, algo absolutamente prohibido entonces", recordó. Intolerancia y radicalismo religioso son dos de las cuestiones que están presentes en el espectáculo que pretende ser una crítica muy vigente hoy en día, aunque Adánez reconoció que González Vergel no les ha transmitido la necesidad de reivindicar nada. "Sin embargo, pueden hacerse muchas lecturas. La que yo entresaco es el poco respeto, la arrogancia y la lucha por el poder que genera enfrentamiento y guerra. La incultura y la ignorancia están en la base de todo ello", señaló.