Mientras se recupera de la lesión en su mano, Cayetano Rivera Ordóñez se centra en su labor solidaria con los niños

MADRID, 28 (EUROPA PRESS) Cayetano Rivera Ordóñez volvió a sorprendernos a todos con su nueva faceta como diseñador. En concreto, ha colaborado en la creación de un reloj de la firma suiza Victorinox Swiss Army, de la que, además, también es imagen. Tras entregar el dinero recaudado el joven nos atendió a la prensa para hablarnos de lo que le ha supuesto para el participar en este proyecto: "me satisface mucho colaborar en esta ocasión con aldeas infantiles. La verdad es que hacen un trabajo magnífico, he tenido la oportunidad de conocerlo desde dentro y me siento muy orgullosos de poder formar parte de este proyecto que hoy ha llegado a su objetivo". Esta orgulloso de haber podido colaborar: "es toda una experiencia el sentirte parte un proyecto tan bonito como este e intentar llegar ayudar a estos niños". Ha vivido este proyecto: "he tenido la oportunidad de conocer como trabajan y es una maravilla y creo que muchas veces cuando ves la televisión y ves desgracias hay gente que evita mirar, pero yo creo que hay que hacer algo al respecto". Ha sido bonito colaborar: "tienen una gran tradición y trabajan con niños que a mi eso me conmueve más. Yo creo que es la tradición que tienen, todo lo que hacen, lo bien que lo hacen todo". Pero el diestro pareció adoptar una actitud completamente distinta a la salida de la clínica en la que está tratando la lesión de su mano derecha. En esa ocasión Cayetano se mostró educado aunque muy parco en palabras y sin ganas de hablar con la prensa.