El musical de Nacho Cano 'Hoy no me puedo levantar', gran triunfador en la I edición de los Premios Gran Vía

MADRID, 28 (EUROPA PRESS) 'Hoy no me puedo levantar', el musical de Nacho Cano dedicado al mítico grupo de los 80 'Mecano', se alzó con el galardón al mejor musical en la primera edición de los Premios Gran Vía. Además, fue la obra triunfadora de la noche al lograr un total de cinco premios, entre ellos el de mejor cuerpo de baile y mejor actor. Durante la gala de los premios, que se celebró en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid, se entregaron además un premio especial a la gira de 'We will rock you' y un premio honorífico a Nacho Artime por su dilatada trayectoria en el ámbito de los musicales. Por obras, 'Hoy no me puedo levantar' logró cinco galardones, siendo la gran triunfadora de la noche; 'Mar y Cielo', se alzó con tres; 'Cabaret', se hizo con dos, el mismo número que logró 'Brujas', mientras que 'Mamma Mia', 'En tu fiesta me cole' y 'Los productores', consiguieron un galardón cada uno. Así, en el apartado de mejor dirección musical, el jurado reconoció la labor de Marcos Cruz al frente de 'Cabaret', mientras que los premios a las mejores interpretaciones protagonistas fueron para el actor Miguel Fernández, por su labor en el musical 'Hoy no me puedo levantar', y para la actriz Julia Möller, por su trabajo en 'Mar y Cielo'. En el caso de los actores de reparto, los galardones recayeron en Esther Peña, por 'Fama', y Paula Sebastián, por 'Mamma Mía', en el caso de las chicas; y en Miguel del Arco, por 'Los Productores', en el de los chicos. Además, Berta Hernández ('En tu fiesta me cole') y Anna Moliner ('Mar y Cielo') y Dani Dijes ('Hoy no me puedo levantar') fueron premiados, respectivamente, como mejores actrices y actor de reparto. En cuanto a las interpretaciones de los actores y actrices novatos, los premios fueron a parar a María Angeles Virumbrales, por 'Brujas', y a su compañero en el musical Guillermo Sabaniegos. Por último, en la categoría de cover o alternante, los galardonados fueron María Rosa, por 'Cabaret', y Adrian Lastra, por 'Hoy no me puedo levantar'. La ceremonia fue amenizada por un espectáculo que consistió en ocho actuaciones de los musicales nominados, representados por sus propios protagonistas. Distintas personalidades del mundo del espectáculo se dieron cita en el Teatro Apolo de Madrid. La gala, que tuvo a los artistas Mónica Aragón y Pablo Puyol como maestros de ceremonias, contó con la presencia de Nacho Cano; los actores Paco Valladares o Daniel Diges; actrices como Mar Regueras o Lidia San José y cantantes como Gisela y Tessa entre otros.