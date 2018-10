Nieves Álvarez y Cayetana Guillén Cuervo entregan los premios de arquitectura de la revista AD

MADRID, 28 (EUROPA PRESS) La revista 'AD' entregó los premios a los mejores arquitectos, urbanistas e interioristas del año. Con motivo de la gala de entrega numerosos rostros conocidos no quisieron perderse este evento. La presentadora Mercedes Milá habló que ella había conocido a Darek antes que la propia Ana Obregón: "Fui a hacer un reportaje para 'Diario de' en el sitio donde él trabajaba". La periodista, que aseguró que la primera vez que vio al joven polaco le pareció muy guapo y listo, comentó que le alaba el gusto a Ana Obregón, porque "es una tía estupenda". Cayetana Guillén Cuervo, vestida de negro y con unos divertido zapatos de plataforma, fue la encargada de presentar la gala. La periodista y actriz, quien últimamente es asidua en la presentación de eventos, reconoció que echa de menos el mundo de la interpretación: "Si lo echo de menos, pero esto también me gusta". Blanca Martínez de Irujo, muy elegante con una chaqueta rosa anudada con un gran lazo, también acudió sin la compañía de su actual pareja Francisco Rivera Ordóñez. La sobrina de doña Cayetana volvió a aclarar a los medios de comunicación que por ahora no hay planes de boda ni intención de aumentar la familia: "Por ahora no hay boda ni niños". La actriz Ana Turpín tampoco quiso perderse la entrega de premios. Ana, quien llegó sin la compañía de su pareja Ricardo Bofil, habló de sus últimos proyectos: "Quiero empezar a dirigir cine". Por último, después de un tiempo sin aparecer en ningún acto público, Elena Ochoa acudió junto a su marido. Elena, que elegiría como espacio arquitectónico la Plaza Mayor, las Vistillas, el Palacio de Cristal o la Castellana, contó cuáles eran sus recuerdos de su paso por la televisión: "En la vida hay que vivir con un gran optimismo, pero siempre con tu pasado a las espaldas. Fue una época muy bonita".