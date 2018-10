El tigre de Ambiciones, se queda sin vacaciones

MADRID, 22 (EUROPA PRESS) Humberto Janeiro, el que un día se erigió como tigre de Ambiciones, anda aun liadillo con temas de salud. Sus ojos que sufrieron una operación aun están recuperándose, por lo que no ha podido disfrutar aun de sus vacaciones. Así, Humberto salía de la clínica donde acude puntual a hacerse las revisiones periódicas, algo despistado. El patriarca, reconoce que no tiene ni idea si las bucólicas imágenes que se grabaron en la playa de Castellon, de Maria José, Jesús, Andrea y Julia son mera pose o por el contrario muestran la realidad amorosa que une a esta familia. Por su parte, Carmen Bazán, luce un aspecto mucho más saludable que su ex marido, Humberto. Carmen que desde que recuperara su soltería no ha parado de sonreír, ha sido mucho mas cauta en lo que a su vida privada se refiere, ya que nunca se le ha conocido ningún escarceo amoroso, como se le han asignado en repetidas ocasiones a su ex Humberto.