Madrid,

- Left Lane Capital cierra el segundo fondo con 1.400 millones de dólares para Internet y tecnología de consumo

La firma de capital de riesgo con sede en Nueva York recauda más de 2.000 millones de dólares desde su inicio para invertir en Internet y empresas de consumo

NUEVA YORK, 26 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- Left Lane Capital, la firma de capital de riesgo con sede en Nueva York fundada en agosto de 2019, anunció hoy el cierre definitivo de su segundo fondo, Left Lane Capital Partners II LP (Fondo II), con 1.400 millones de dólares en compromisos, superando su objetivo inicial de 1.000 millones de dólares. En dos años, Left Lane ha recaudado más de 2.000 millones de dólares en capital comprometido para invertir en negocios de tecnología de consumo e Internet de alto crecimiento y alta retención en todo el mundo.

El Fondo II representa más del doble de la cantidad recaudada para el Fondo I, que tenía 630 millones de dólares en compromisos, superando su objetivo original de 500 millones de dólares. Los fondos suscritos en exceso de Left Lane demuestran una fuerte convicción en su tesis - que el futuro de la economía global de consumidores y trabajadores estará definido por la penetración continua y acelerada de las primeras plataformas digitales. Left Lane está dirigido por cuatro socios gerentes: Harley Miller, Dan Ahrens, Jason Fiedler y Vinny Pujji, que representan a uno de los equipos más jóvenes en recaudar un fondo de esta magnitud.

"Desde su taza de café de la mañana, hasta su tutoría virtual individual, hasta la gestión de la riqueza financiera a largo plazo - cada dólar invertido, ya sea en el hogar o en el lugar de trabajo, se aborda mediante soluciones digitales primero", explicó Harley Miller, consejero delegado y socio gerente de Left Lane. "Para desbloquear esta oportunidad, nuestra estrategia de inversión se basa únicamente en un enfoque centrado en los datos, capacidades de abastecimiento patentadas y un compromiso inquebrantable con una verdadera asociación con los empresarios. No somos solo inversores, sino también constructores, aprovechando la experiencia en el mercado de nuestros equipos para acelerar los negocios con más precisión que las empresas generalistas. Es un privilegio apoyar a los emprendedores, y nunca lo damos por sentado".

Left Lane, una firma de inversión global con oficinas tanto en Nueva York como en Londres, ha realizado 36 inversiones en algunas de las empresas de Internet y tecnología de consumo más prometedoras que se encuentran en una docena de países diferentes. La firma apunta a negocios en puntos clave de inflexión de crecimiento y lidera negocios en la etapa de Serie A a C. Utilizando su experiencia de mercado diferenciada y su proceso de evaluación basado en métricas, Left Lane invierte estratégicamente en Fintech, Edtech, SMB Tech, Software, FoodTech, e-Commerce, Health and Wellness, Gaming and Entertainment, y más.

Las inversiones iniciales seleccionadas de Left Lane incluyen empresas como GoStudent (mercado digital con sede en Viena para tutorías basadas en videos), M1 Finance (plataforma de asesoría e inversión todo en uno con sede en Chicago) y Wayflyer (plataforma de financiación con sede en Dublín para e-negocios de comercio), todos los cuales ya han alcanzado el estatus de unicornio. Left Lane también ha llevado a cabo la inversión en otras empresas notables como Masterworks (plataforma de inversión para obras de arte icónicas), Jackpocket (plataforma de lotería móvil), Moove (propiedad de automóvil flexible), Blank Street (cadena de cafés especiales), Hnry (plataforma de impuestos para independientes asalariados), y más.

"Left Lane está cambiando el modelo de capital de riesgo. No solo son nuestros socios de referencia para todas las decisiones estratégicas pequeñas y grandes, sino que también han defendido a nuestra empresa en el mercado. Muchos de los consejeros delegados a los que apoyaron en el pasado han invertido en su fondo, lo que fue una señal fuerte para nosotros, demostrando cuán respetados están dentro de la comunidad global de fundadores", comentó FelixOhswald, consejero delegado de la empresa Unicorn EdTech, GoStudent.

Contando con una amplia cartera existente y un considerable Fondo II, Left Lane planea continuar invirtiendo en esta red, desarrollar aún más las capacidades internas en torno a funciones clave y priorizar el crecimiento y la evolución de las empresas en las que invierte.

"La diferenciación de Left Lane es, ante todo, nuestra gente. Estamos construyendo el mejor lugar posible para que los consumidores e inversores de Internet creen sus propias marcas y sean socios de confianza para la próxima generación de empresarios que definen el mercado", afirmó Dan Ahrens, socio administrativo.

Acerca deLeft Lane Capital:

Left Lane Capital es una empresa líder mundial de capital de riesgo con sede en Nueva York que invierte en empresas de Internet y tecnología de consumo de alto crecimiento. La misión de Left Lane es asociarse con empresarios extraordinarios creando negocios que definen categorías fundamentales para la condición humana y el espíritu. Las inversiones anteriores incluyen GoStudent, Masterworks, M1 Finance, FightCamp, Wayflyer, Blank Street y más. El equipo de Left Lane trabaja desde sus sedes de Brooklyn y de Londres. Si desea más información, visite